İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'den 25 şüpheliye gözaltı

MEB SINAV HİZMETLERİ ULUSLARARASI STANDARTLARA KAVUŞTU Milli Eğitim camiası, 1 milyonu aşkın öğretmeni ve 18 milyon civarındaki öğrencisiyle büyük bir topluluk. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, kendi bünyesindeki öğrencilere yönelik merkezi sınavlar yaparken kamu kurum ve kuruluşlarına da sınav hizmeti veriyor. MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Mili Eğitimdeki gelişmeleri ve ilkleri anlattı.