Şarkıcı Nilüfer'e domuz gribi teşhisi

Ünlü şarkıcı Nilüfer'in 1 haftadır özel bir hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Daha önce göğüs kanseri nedeniyle uzun süre yattığı hastaneye bu kez ağır bir soğuk algınlığı nedeniyle apar topar kaldırılan sanatçıya domuz gribi teşhisi konuldu.

Nilüfer'in kanser tedavisinin ardından bağışıklık sistemi zayıf olduğu, bu nedenle riskli bir durum söz konusu olduğu için de gözetim altında tutulduğu ifade edildi.