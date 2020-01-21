Perakende ticarette cep telefonu taksit sayısı indirildi

Ticaret Bakanlığı'nın "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, daha önce fiyatı 3 bin 500 TL'nin üstünde olan cep telefonu satışlarında 6 ay olan taksit sayısı 3 aya çekildi. Değiştirilen madde şu şekilde:

"Birinci fıkradaki süre fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan cep telefonu satışlarında üç ay, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan televizyon satışlarında altı ay, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında on sekiz ay olarak uygulanır."