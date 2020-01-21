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Evlat dehşeti! Annesini 15 yerinden bıçakladı!

Manisa'nın Kula ilçesinde, K.A. (18), sokak ortasında annesi Ummuhan A.'yı (53) 15 kez vücudunun farklı yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ummuhan A. hastanede tedaviye alınırken, K.A. polise teslim oldu. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine anbean yansıdı.
 21 Ocak 2020 08:49
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Evlat dehşeti! Annesini 15 yerinden bıçakladı!

Olay, saat 20.00 sıralarında Kula'ya bağlı Seyitali Mahallesi'ndeki eski sanayi sitesinde meydana geldi. K.A. eski sanayi sitesinde oturan annesi Ummuhan A.'nın evinin önüne geldi. Annesini cep telefonuyla arayan K.A., dışarı çıkmasını istedi. Evden çıkan Ummuhan A.'ya oğlu K.A. bıçakla saldırdı. Annesini 15 kez vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan K.A. kaçarken Ummuhan A., kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine geler sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ummuhan A., ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki müdahalenin ardından Ummuhan A., hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

K.A. ise Kula Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, suç aleti bıçakla teslim oldu.


18 yaşındaki genç annesini 15 kez bıçakladı!

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ayrıca, olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde, K.A.'nın, olay yerine geldiği, annesini cep telefonu ile arayıp dışarı çağırdığı ve annesinin gelmesini beklediği görünüyor. Daha sonra K.A.'nın annesini defalarca bıçaklayıp, olay yerinden kaçtığı yer alıyor.

DHA
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