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Üç sebzede yasak zehir tespit edildi

Greenpeace Akdeniz, Türkiye'deki marketler ve 1 semt pazarından satın aldığı 90 adet domates, salatalık ve biber örneğini laboratuvarda analiz ettirdi
 21 Ocak 2020 08:51
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Üç sebzede yasak zehir tespit edildi

Milliyet'tenMert İnan'ın haberine göre analizler sonucu hazırlanan 'Soframızdaki Tehlike: Pestisit' raporundan korkutan sonuçlar çıktı. 2019 yılı Ağustos, Ekim ve Kasım aylarında satın alınan 3 sebzeden 90 örnekte, 620 farklı çeşit pestisit kalıntısı, uluslararası akreditasyona sahip bir laboratuvarda analiz edildi. 90 adet domates, yeşil biber ve salatalık örneklerinin 14'ünde (yani yüzde 15.6'sında) kullanılması yasak pestisit kalıntısının olduğu anlaşıldı.

YAPILAN ARAŞTIRMDA ELDE EDİLEN VERİLER ŞÖYLE AÇIKLANDI:

"Yapılan kıyaslamada marketlerden alınan örneklerde pestisit kalıntılarının sayısal olarak daha fazla ve aynı zamanda mevzuata uygun çıkmayan örnek sayısının da daha fazla olduğu tespit edildi. Örneklerde tespit edilen 57 farklı çeşit pestisitin yüzde 21'inin (12 adet) hormonal sistem bozucu nitelikte olduğu belirlendi.

KOKTEYL ETKİSİ

Araştırmanın yürütücülerinden Greenpeace Akdeniz Gıda ve Tarım Proje Sorumlusu Berkan Özyer ise yasaklanan, piyasadan toplanması ve kullanılmaması gereken kimyasal sofraya geldiğini belirterek, "Zehirli kimyasal kullanmadan, ithal girdiye bağımlı olmadan sofralarımızda temiz ve sağlıklı gıda tüketebilmeliyiz. Bunun yolu da ekolojik tarım modelinden geçiyor" dedi. Araştırmayı koordine eden Gıda Mühendisi Bülent Şık da, raporun ayrıntıları hakkında; "Kasım ayında sadece bir yeşil biber örneğinde tam 14 adet farklı pestisit kalıntısı bulundu. Bir pestisitin tek başına sahip olduğu toksik etki diğer pestisitlerle bir arada olduğunda 'kokteyl etkisi' denen daha fazla olumsuz etkiye sahip olabiliyor" ifadesini kullandı.
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