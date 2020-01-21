1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ülkemiz bitkisel ilaç çöplüğüne döndü

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan, takviye gıdalarda ilaç etken maddelerinin kullanıldığını, bunların insan sağlığına ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.
 21 Ocak 2020 09:16
Yazdır
Ülkemiz bitkisel ilaç çöplüğüne döndü

Saydam, şu uyarılarda bulundu: "Satılan çikolatalarda, enerji içeceklerinde ve gıda takviyelerinde iktidarsızlık tedavisinde kullanılan 'sildenafil' ve 'tadalafil' gibi ilaç etken maddeleri tespit ediliyor. Oysa vatandaşın takviye edici gıda olarak yediği çikolatalarda, aldığı besin takviyelerinde ilaç etken maddelerinin bulunmaması gerekiyor. Eczanelerde ilaç olarak satılması gereken bu ürünler internet ortamında kontrolsüzce satılıyor. Sildenafil ve tadalafil gibi maddeler ilaçtır ve bunlar rastgele satılamaz.

ECZANEDE SATILMALI

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre Bir ürüne ilaç şekli verilmişse, dozu belirlenmiş veya ilaç etken maddesi katılmışsa izni ve kontrolünün Sağlık Bakanlığı'nda, satışının ise eczanelerde olması gerekir. Bu tarz ürünlerin gıda takviyesi şeklinde nitelendirilmesi, onların ilaç olduğunu unutturmasın. Dünya Sağlık Örgütü'nun verilerine göre internetten sahte ilaç satışları nedeniyle yılda 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Güvensiz ürünler için devlet tedbirler almaya çalışıyor ama en önemlisi vatandaşlarımızın bilinçli olması. Merdiven altı imalatı olan ya da internetten satılan ilaçların kullanılmaması gerekiyor."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türk bilim insanları magnezyumun ağrıyı azalttığını kanıtladı
20 Ocak 2020 11:30		 Grip salgınıyla ilgili rahatlatan açıklama
18 Ocak 2020 23:11
Veterinerlerden 'ölü kuşlara dokunmayın' uyarısı
18 Ocak 2020 20:41		 Hidrojen enerjisi için 'altyapı' vurgusu
18 Ocak 2020 20:36
Uzmanından uyarılar: Cep telefonu kamburlaştırıyor
18 Ocak 2020 15:56		 Sağlık Bakanlığından 'özel' daire başkanlığı
18 Ocak 2020 11:21
Meclis'e beslenme önerisi: İdeal öğün 6 değil 2
18 Ocak 2020 10:15		 Alerjide büyük risk lokantalar
18 Ocak 2020 08:01
Kahvaltı metabolizmayı canlandırıyor
17 Ocak 2020 12:08		 'Kahvaltıyı kral gibi, öğlen yemeğini prens gibi, akşam yemeğini fakir gibi yiyin'
16 Ocak 2020 13:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:04 - Bakan Pekcan'dan 'kredi faiz oranı indirildi' müjdesi11:03 - FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında sona gelindi11:02 - 112'yi meşgul eden kişiye para cezası10:57 - Gram altın 298 lira seviyelerinde10:54 - KPSS 2020/3 tercih sonuçları açıklandı10:51 - Şehir hastanesi gassali: Bu mesleği herkes yapamaz!10:49 - Sivas, Yozgat ve Kayseri'de kar nedeniyle 300 köy yolu ulaşıma kapandı10:46 - Sendikalar 'şehit' ve 'gazi' ifadeleri için bakanlıktan izin isteyecek10:43 - Şehit Emniyet Müdürü'nün cinayet sanığının cezai ehliyeti tam10:40 - İran, Ukrayna uçağının iki füzeyle vurulduğunu doğruladı
10:38 - CHP'li Antmen, CMK'deki görev ücretlerinin iyileştirilmesi için teklif verdi10:31 - FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası10:23 - Güvenlik Soruşturmasında Erdoğan'ın üzerinde durduğu öneri10:20 - Suriye'deki terör gruplarına 'drone' gönderdiği iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı10:10 - Kadroya geçirilen işçilerin il dışı nakilleri yapılabilir mi?10:10 - MEB uygulama otellerinde KDV oranı ne kadardır?10:09 - Borsa güne düşüşle başladı10:07 - Yargıtay: Ceza olsun diye geçici görevlendirme yapılmaz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Üç sebzede yasak zehir tespit edildi
Güvenlik Soruşturmasında Erdoğan'ın üzerinde durduğu öneri
MEB'de 11'i görevde, 16 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı
İşte darbeci İyidil'in MİT belgesi
Müebbetlik eski korgenerale tahliye kararı
Savunma hakkı kullandırılmadan meslekten çıkarma kararı verildi, Danıştay iptal etti
Anestesi uzmanı sıfır araç aldı, mobil uygulama sayesinde gerçeği öğrendi
AÖF sınav görevli ücretlerini 1 TL bile arttırmadı!
Libya Başbakanı Serrac'ın Türk asıllı olduğu ortaya çıktı
Kanal İstanbul'un çevresi CHP, HDP ve İYİ Partililerce parsellenmiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Komşudan gelen tabak boş gönderilmez 3
ayrık otu 1
her konuyu şakaya vurmak 1
zorba 1
lanet 3
nick'in anlamı 3
arkasını toplamak 1
vestelcell 1
elif 4
neden ayrıldınız sorusuna verilecek cevaplar 7
SON İLANLAR
Manisa Yunusemre SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Kütahya Tavşanlı Gıda 24 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Geçici 4 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 5 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çankırı Kurşunlu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Çankırı Bayramören SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam