Ülkemiz bitkisel ilaç çöplüğüne döndü

Saydam, şu uyarılarda bulundu: "Satılan çikolatalarda, enerji içeceklerinde ve gıda takviyelerinde iktidarsızlık tedavisinde kullanılan 'sildenafil' ve 'tadalafil' gibi ilaç etken maddeleri tespit ediliyor. Oysa vatandaşın takviye edici gıda olarak yediği çikolatalarda, aldığı besin takviyelerinde ilaç etken maddelerinin bulunmaması gerekiyor. Eczanelerde ilaç olarak satılması gereken bu ürünler internet ortamında kontrolsüzce satılıyor. Sildenafil ve tadalafil gibi maddeler ilaçtır ve bunlar rastgele satılamaz.

ECZANEDE SATILMALI

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre Bir ürüne ilaç şekli verilmişse, dozu belirlenmiş veya ilaç etken maddesi katılmışsa izni ve kontrolünün Sağlık Bakanlığı'nda, satışının ise eczanelerde olması gerekir. Bu tarz ürünlerin gıda takviyesi şeklinde nitelendirilmesi, onların ilaç olduğunu unutturmasın. Dünya Sağlık Örgütü'nun verilerine göre internetten sahte ilaç satışları nedeniyle yılda 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Güvensiz ürünler için devlet tedbirler almaya çalışıyor ama en önemlisi vatandaşlarımızın bilinçli olması. Merdiven altı imalatı olan ya da internetten satılan ilaçların kullanılmaması gerekiyor."