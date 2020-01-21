Akşener'e göre parlementer sisteme geçmek isteyenlerin oranı

Parlamenter sistemle ilgili anket sonuçlarını paylaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "En son vatandaşımızın yüzde 64'ü iyileştirilmiş, güçlendirilmiş, eski arızalarından kurtarılmış, sivil bir anayasayla parlamenter sisteme dönmek istiyor. Dolayısıyla dün sorulmayanı şimdi anketçiler soruyor ve vatandaşımız, milletimiz bu konuda talepkar" dedi.

"HOROZ DÖVÜŞÜ YAPMAK KADAR KOLAY HİÇBİR ŞEY YOK"

Türkiye'de siyasetin ve gündemin Ankara'da siyasetçiler arasındaki tartışmalara endekslendiğini söyleyen Akşener, "Yani, yukarıda horoz dövüşü yapmak kadar kolay hiçbir şey yok. O, ona çemkiriyor; bu, buna bağırıyor, o, ona sövüyor tamam bitti. O haftayı o şekilde geçiriyor Türkiye. Halbuki, insanımızın pek çok problemi var, işsizimiz çok" dedi.