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En çok satan iPhone modeli belli oldu

Geride bıraktığımız 2019 yılının son çeyreğinde en çok satan iPhone modeli açıklandı.
 21 Ocak 2020 09:21
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En çok satan iPhone modeli belli oldu

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 2019'un son 3 ayında en çok satan iPhone modelleri belli oldu.

9to5Mac'in CIRP verilerine dayandırdığı habere göre, 2019 yılının eylül ayında raflardaki yerini alan iPhone 11 ve iPhone 11 Pro, bu dönemde satılan iPhone cihazlarının %69'luk kısmını oluşturdu.

2019'un son 3 ayında satılan her 10 iPhone'dan 4'ü ise iPhone 11 modeli oldu.

Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları'nın (CIRP) yayınladığı rapor ile ilgili Apple kanadından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Apple, yaptığı satışların geneliyle ilgili resmi verileri 28 Ocak tarihinde paylaşacak.
NTV
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