İzmir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 21 gözaltı
|21 Ocak 2020 09:22
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İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden aralarında HDP Konak İlçe Eş Başkanı H.İ. ve il yöneticilerinin de bulunduğu 21'i yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında İzmir, Eskişehir, Konya ve Mardin'de 25 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Terörist başı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulup PKK/KCK terör örgütün talimatlarının daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak için oluşturulan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) isimli yapının faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonda aralarında HDP Konak İlçe Eş Başkanı H.İ. ve HDP İzmir il yönetiminde görev alan şüphelilerin de bulunduğu 21 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda toplatma kararı bulunan basın ve yayın organları, 1 av tüfeği ve örgütsel döküman ele geçirildi.
Zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları sürüyor.
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