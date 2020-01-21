Balıkesir'de adliye yapılanmasından 10 gözaltı kararı
Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilenler arasında FETÖ'nün adliye mahrem imamlarıyla irtibatları bulunduğu öne sürülen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve mübaşirin de olduğu öğrenildi
|21 Ocak 2020 09:26
|Yazdır
Balıkesir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında adliye mahrem imamlarıyla irtibatları olduğu iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve mübaşirin de bulunduğu şüpheliler hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, Ankara, Niğde, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin ve Diyarbakır'da 10 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında sona gelindi
21 Ocak 2020 11:03
|FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
21 Ocak 2020 10:31
|MEB'de 11'i görevde, 16 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı
21 Ocak 2020 10:03
|Mersin'de ekmek arasına gizlenmiş 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
21 Ocak 2020 09:24
|İzmir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 21 gözaltı
21 Ocak 2020 09:22
|İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'den 25 şüpheliye gözaltı
21 Ocak 2020 08:28
|5 ilde FETÖ operasyonu: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı
21 Ocak 2020 07:35
|FETÖ Kozinoğlu'nu hedef olarak göstermiş
21 Ocak 2020 06:11
|İki eski yüzbaşı esasa ilişkin savunmasını yaptı
20 Ocak 2020 20:01
|Denizli'de terör örgütü üyeliğinden aranan kişi yakalandı
20 Ocak 2020 18:28