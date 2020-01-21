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Karayollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
 21 Ocak 2020 09:28
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Karayollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerindeki Selimpaşa mevkisinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresindeki kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Isparta-Antalya yolunun Kazak-1, Kazak-2 ve Kargı tünellerinde 26 Ocak'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle söz konusu kesimde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kütahya-Bozüyük yolunun 42. kilometresindeki köprüde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Uşak-Gediz-Çavdarhisar yolunun 55-66, Silifke-Mut yolunun 0-7, Tosya-Osmancık yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde heyelan tehlikesi nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı
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