Yaşlı kadının üç yıl önce yakılarak öldürülmesi olayıyla ilgili bir kişi yakalandı
|21 Ocak 2020 09:33
|Yazdır
Samsun'un Kavak ilçesinde bir kadının yakılarak öldürülmesi iddiasıyla ilgili aranan kişi Bursa'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Çekirge Polis Merkezi Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde yaya bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.
Bu kişiden kimlik çıkmaması üzerine parmak izini alan ekipler, Fikret C'nin, 2017 yılında Şaver Cindi'nin (79) yakılarak öldürülmesi olayıyla ilgili arandığını belirledi.
Bunun üzerine gözaltına alınan zanlı, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
İlçeye bağlı Küçükçukur köyünde evine geldiği akrabası Şaver Cindi'den (79) bir miktar para alan Fikret C'nin, eve ve Cindi'nin üzerine benzin dökerek ateşe verdiği öne sürülmüştü.
Çevredekilerin yardımıyla evden çıkarılan ve 112 Acil Servis ekibi tarafından Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cindi, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Cindi, burada 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şehit Emniyet Müdürü'nün cinayet sanığının cezai ehliyeti tam
21 Ocak 2020 10:43
|'Ponzi Arzu'nun hapis cezasına avukatı itiraz etti
21 Ocak 2020 09:34
|Katil bize 'aracı ol' dedi, kararı beğenmedi
21 Ocak 2020 09:14
|Hakimin işkenceci polislere sözleri cezadan daha ağır
21 Ocak 2020 09:08
|Evlat dehşeti! Annesini 15 yerinden bıçakladı!
21 Ocak 2020 08:49
|Anestesi uzmanı sıfır araç aldı, mobil uygulama sayesinde gerçeği öğrendi
21 Ocak 2020 08:42
|Akdeniz'in dört bir yanındayız
21 Ocak 2020 06:51
|Ceza yerken canında oluyordu!
20 Ocak 2020 23:37
|Kontrolsüz dönen otomobile halk otobüsü böyle çarptı
20 Ocak 2020 21:33
|10 gündür kayıp Sinem, polis merkezi önüne bırakıldı
20 Ocak 2020 20:21