Müebbetlik eski korgenerale tahliye kararı

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; 15 Temmuz sonrasında tutuklanan eski 7. Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz'ın yargılandığı davada Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Yılmaz'ı önce ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı, ceza darbeye yardım suçu kapsamında 12,5 yıla düşürüldü. Gerekçeli kararda, Sözde Yurtta Sulh Konseyi'nin atama listesinde adı sıkıyönetim komutanı olarak geçen, evindeki aramada 1 dolar bulunan İbrahim Yılmaz'ın FETÖ'den mahküm olan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ve darbeci Tuğgeneral Semih Terzi ile telefon görüşmesi yaptığı, Terzi ve beraberindeki 2 taburun Ankara'ya uçuşuna engel olmadığına dikkat çekildi.

Gaziantep Bölge İstinaf Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararında bir isabetsizlik görülmediğinden İbrahim Yılmaz hakkındaki hükmün onanmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ancak Yargıtay 16. Ceza Dairesi bu kararı Yılmaz'ın lehine bozdu. Yargıtay, darbe suçuna iştirak ettiğine dair somut bir delil bulunmadığından sanık Yılmaz'ı önce tahliye etti, ardından da verilen mahkümiyet kararını bozarak dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi. Savcı ise bu kez eski Korgeneral Yılmaz'a darbeye teşebbüsten değil, örgüt üyesi olmaktan ceza istedi. Yılmaz'ın FETÖ ile organik bağ içerisinde olduğu için örgüt üyesi olmak suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılması istendi. Mahkeme, sanığa savunma için süre verip duruşmayı son kez erteledi.

Özgür Cebe