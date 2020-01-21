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Astsubay sınıf okulunda 18 yaşın altındaki öğrencilik süreleri için karar

Anayasa Mahkemesi, astsubay sınıf okulunda 18 yaşın altında geçen sürelerin fiili hizmet sayılarak emekli ikramiyesi ve emekli aylığında dikkate alınamayacağına karar verdi.
 21 Ocak 2020 09:42
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Astsubay sınıf okulunda 18 yaşın altındaki öğrencilik süreleri için karar

Astsubay sınıf okulunda 18 yaşın altında geçen öğrencilik sürelerinin fiili hizmet kapsamında sayılarak emekli ikramiyesi ve emekli aylığının buna göre hesaplanmasını isteyen bir personel idare mahkemesinde dava açmıştır. Mahkeme talebi uygun görmüş ancak Bölge İdare Mahkemesi, idare mahkemesinin kararını iptal etmiştir.

Dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, adil yargılanma hakkının ve mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Karar için tıklayınız.

Memurlar.Net
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