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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 21 Ocak 2020 09:52
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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,9290 5,9300
Avro 6,5790 6,5800
Sterlin 7,6940 7,7330
ANKARA
ABD Doları 5,8950 5,9550
Avro 6,5350 6,6050
Sterlin 7,6220 7,7710

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 5,9290'dan işlem görüyor.

Dün en düşük 5,8878, en yüksek 5,9192 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazancıyla 5,9185'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 5,9290'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 6,5810'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 artışla 7,7160'tan satılıyor.

Sterlin/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,3011'den, avro/dolar dünkü kapanış seviyesinin hemen altında 1,1097'den alıcı buluyor. Dolar endeksi, sınırlı düşüşle 97,6 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere'de işsizlik verileri ile Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç, 5,85'in destek olarak izleneceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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