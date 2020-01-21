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Davutoğlu: Ekonomi yönetimi enflasyon için rakamlarla oynuyor

Ekonomi yönetiminin rakamlarla oynadığını söyleyen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yetmiyor tek seferlik vuruşlarla vergi çıkararak para toplamaya çalışıyorlar" dedi
 21 Ocak 2020 09:52
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Davutoğlu: Ekonomi yönetimi enflasyon için rakamlarla oynuyor

Karar Gazetesine açıklamalarda bulunan eski başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bir doktor düşünün hastanın testlerindeki rakamları düzelterek hastaya "sağlıklısın" diyor. Hasta "ölüyorum" diyor, doktor "rakamlara bak, testlerin hepsi iyi gösteriyor" diyor. Türkiye'deki ekonomi yönetimi tam da bunu yapıyor" diyen Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi:

OLMAZ DEDİM: Bizim dönemimizde de enflasyon sepetinde değişiklik yapmak istediler. "Olmaz" dedim. Halk neyi kullanıyorsa o gerçeği biz gözümüzü kapatırsak göremeyiz. Enflasyon sepetini değiştirdiğiniz zaman denklem değişebilir. Ve o zamanda propaganda saikiyle istememişlerdi bunu. Dünyada değişiyor diyerek yapmak istediler ama dünyadaki enflasyon sepetini buraya uygulayamazsınız. Türk halkı neyi kullanıyorsa enflasyon sepetini ona göre kuracaksın. Realite o.

RAKAMLARLA OYNUYORLAR: Cumhuriyet tarihinde en yüksek asgari ücret zammını 1 Ocak 2016 da yaptık. Ama enflasyona yansımadı bu, ona göre kaynak ürettik. Şimdikiler bir rakamlarla oynuyorlar, yetmiyor tek seferlik vuruşlarla vergi çıkararak para toplamaya çalışıyorlar. Bu da bütçe sistematiğini yok ediyor. Yukarıdan bütün ekonomiyi gören bir göz olduğu kanaatinde değilim. Günlük tabloyu nasıl iyi gösteririz derdindeler.

İLLÜZYONSİT YAKLAŞIM: Diyorlar ki yüzde 12 enflasyon hedefimizin altında gerçekleşti. Dünyada enflasyon yüzde 1.7 gelişmiş ülkelerde. Bizim ölçeğimizdeki ülkelerde ortalama yüzde 4.7. Dünya ölçeğinin dört misli enflasyona sahibiz. Bu illüzyonist yaklaşım varken ekonomide hiç kimse çözüm bulamaz. İkincisi uluslararası sistemden kopuk bir yerde yaşamıyoruz. Ya kapatacaksınız kendinizi dünyaya ya da dünya ekonomik sistemi içinde yaşıyorsanız ona uygun hareket edeceksiniz. Bugün Çin görünüşte Marksist ama dünya ekonomisinin dengeleri içinde oynuyor. Avrasyacılar Türkiye'yi içeri kapatalım derken Çin dünyaya açılıyor.
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