İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor
Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.
|21 Ocak 2020 09:54
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Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu (Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri) ile İstanbul'da yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülüyor.
Rüzgar ise kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette esecek.
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