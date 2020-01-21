1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor

Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor- Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz:- "3 vatandaşımız ile 6 Somalili ağır yaralı. Şu an durumları stabil bir hale geldi ama tedavilerine daha iyi bir şekilde devam edilmesi için ülkemize gönderiyoruz"
 21 Ocak 2020 09:54
Yazdır
Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine 18 Ocak'ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 20 kişiden 9'u tedavi için Türkiye'ye getiriliyor.

Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan gece 00.30'da kalkan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, bu sabah saat 06.30'da Mogadişu Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na indi.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nden (UMKE) 9 kişiyi Mogadişu'ya taşıyan uçağı havalimanında Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aşır Eraslan, Somali Devlet Bakanı Abdulkadir Şeyhali İbrahim, Somali İnsani Yardım Bakanı Hamza Said Hamza ve diğer yetkililer karşıladı.

UMKE ekibinin hazırlıklarını tamamlamasının ardından 9 yaralıyı taşıyan ambulanslar havalimanına giriş yaptı. Daha sonra UMKE ekibi ve Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi görevlileri, ağır yaralı 3 Türk ile 6 Somali vatandaşını uçağa taşıdı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının Türk müteahhitlik firmasının şantiyesinde gerçekleştiğini hatırlattı. Yaralananlara ilk müdahalenin Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"3 vatandaşımız ile 6 Somalili ağır yaralı. Şu an durumları stabil bir hale geldi ama tedavilerine daha iyi bir şekilde devam edilmesi için ülkemize gönderiyoruz. Hükümetimiz geçen patlamada olduğu gibi bugün de uçak göndererek hastalarımızın güzel bir şekilde naklini gerçekleştirecek. Somalili dostlarımız bu saldırıdan dolayı çok üzüntülüler."

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yaralıları taşıyan askeri uçak, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde, Afgoye-Mogadişu yolunun yapımını üstlenen bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine iki gün önce bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, saldırıda 3 kişi ölmüş, 6'sı Türk vatandaşı 20 kişi yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Güvenlik Soruşturmasında Erdoğan'ın üzerinde durduğu öneri
21 Ocak 2020 10:23		 Suriye'deki terör gruplarına 'drone' gönderdiği iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
21 Ocak 2020 10:20
Davutoğlu: Ekonomi yönetimi enflasyon için rakamlarla oynuyor
21 Ocak 2020 09:52		 Akşener'e göre parlementer sisteme geçmek isteyenlerin oranı
21 Ocak 2020 09:19
Türkiye, özgürleştirilen Afrin'de halkın yanında olmaya devam ediyor
21 Ocak 2020 08:06		 Kanal İstanbul'un çevresi CHP, HDP ve İYİ Partililerce parsellenmiş
21 Ocak 2020 07:55
İşte darbeci İyidil'in MİT belgesi
21 Ocak 2020 07:46		 '2020 yılı ekonomide ince ayar yılı olacak'
21 Ocak 2020 07:21
'Hakan Fidan Suriye ile başarılı bir şekilde görüşüyor'
21 Ocak 2020 07:07		 Libya Başbakanı Serrac'ın Türk asıllı olduğu ortaya çıktı
21 Ocak 2020 06:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:04 - Bakan Pekcan'dan 'kredi faiz oranı indirildi' müjdesi11:03 - FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında sona gelindi11:02 - 112'yi meşgul eden kişiye para cezası10:57 - Gram altın 298 lira seviyelerinde10:54 - KPSS 2020/3 tercih sonuçları açıklandı10:51 - Şehir hastanesi gassali: Bu mesleği herkes yapamaz!10:49 - Sivas, Yozgat ve Kayseri'de kar nedeniyle 300 köy yolu ulaşıma kapandı10:46 - Sendikalar 'şehit' ve 'gazi' ifadeleri için bakanlıktan izin isteyecek10:43 - Şehit Emniyet Müdürü'nün cinayet sanığının cezai ehliyeti tam10:40 - İran, Ukrayna uçağının iki füzeyle vurulduğunu doğruladı
10:38 - CHP'li Antmen, CMK'deki görev ücretlerinin iyileştirilmesi için teklif verdi10:31 - FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası10:23 - Güvenlik Soruşturmasında Erdoğan'ın üzerinde durduğu öneri10:20 - Suriye'deki terör gruplarına 'drone' gönderdiği iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı10:10 - Kadroya geçirilen işçilerin il dışı nakilleri yapılabilir mi?10:10 - MEB uygulama otellerinde KDV oranı ne kadardır?10:09 - Borsa güne düşüşle başladı10:07 - Yargıtay: Ceza olsun diye geçici görevlendirme yapılmaz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Üç sebzede yasak zehir tespit edildi
Güvenlik Soruşturmasında Erdoğan'ın üzerinde durduğu öneri
MEB'de 11'i görevde, 16 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı
İşte darbeci İyidil'in MİT belgesi
Müebbetlik eski korgenerale tahliye kararı
Savunma hakkı kullandırılmadan meslekten çıkarma kararı verildi, Danıştay iptal etti
Anestesi uzmanı sıfır araç aldı, mobil uygulama sayesinde gerçeği öğrendi
AÖF sınav görevli ücretlerini 1 TL bile arttırmadı!
Libya Başbakanı Serrac'ın Türk asıllı olduğu ortaya çıktı
Kanal İstanbul'un çevresi CHP, HDP ve İYİ Partililerce parsellenmiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
neden ayrıldınız sorusuna verilecek cevaplar 7
nick'in anlamı 3
elif 4
Like atmak 4
ressam bob ross 2
elf 3
lanet 3
Proksemi 1
süper kahraman 1
para kazanmak 5
SON İLANLAR
Manisa Yunusemre SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Kütahya Tavşanlı Gıda 24 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Geçici 4 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 5 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çankırı Kurşunlu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Çankırı Bayramören SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam