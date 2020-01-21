MEB'de 11'i görevde, 16 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı
|21 Ocak 2020 10:03
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEB) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 7'si yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 7 ilde 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
Şüphelilerin yakalanması için Ankara, İstanbul, Kırşehir, İzmir, Kayseri, Aksaray ve Kahramanmaraş'ta operasyon yapıldığı kaydedildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 11'i halen görevde bulunan zanlılardan 7'si gözaltına alındı.
Şüphelilerin tamamının ByLock kullancısı oldukları tespit edildi.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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