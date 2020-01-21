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Yargıtay: Ceza olsun diye geçici görevlendirme yapılmaz

Teknisyen olarak görev yaptığı okuldan alınarak 6 aylığına geçici görevle başka bir liseye atanan memura müjdeli haber Bölge idare Mahkemesi'nden geldi. Mahkeme; geçici görevlendirmenin 'ihtiyaca binaen' gibi soyut sebeple keyfi olarak yapılamayacağına hükmetti.
 21 Ocak 2020 10:07
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Yargıtay: Ceza olsun diye geçici görevlendirme yapılmaz

Bir lisede görev yapan Eğitim-Bir-Sen üyesi teknisyen, 6 ay süreyle geçici görevlendirmeyle başka bir okula atandı. Geçici olarak görevlendirildiği okulda hali hazırda 3 teknisyenin görev yaptığını belirten teknisyen, yaşadığı mağduriyeti sendika temsilcilerine aktardı. Sendika, konuyu yargıya taşıdı. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulma talebini geri çevirdi. Sendika kararı temyiz edince devreye Bölge idare Mahkemesi girdi.

Mahkeme, hizmet ihtiyacının karşılanması gerekliliğinin somut ve nesnel gerekçelerle tam olarak ortaya konulamadığı gerekçesiyle teknisyenin başka okula geçici görevlendirmesinin yürütmesini durdurdu.

Kimse keyfi olarak yerinden edilemez"

Kararda; görevlendirmenin, kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, bu kamu hizmeti amacını teminen tesis edilmesi gerektiği vurgulandı. Görevlendirme işleminin kamu görevlilerinin işgal ettiği kadrodan fiilen uzaklaştırma amacını taşımaması gerektiği dile getirildi.

Dava konusu işlemde davacının geçici görevlendirme sebebinin 'ihtiyaca binaen' diye izah edildiğine dikkat çeken Bölge İdare Mahkemesi kararında, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu hizmetlerinin yürütülmesi amaç edinilmeli ve hizmet gereklerine ters düşen bir sonuç amaçlanmamalıdır. Davacının geçici olarak görevlendirildiği okulun teknisyen kadrosunun 4 olduğu, halihazırda 3 kişinin görev yaptığı, 1 kişinin ise 2 yıldır Milli Eğitim Müdürlüğü'nde periyodik kontrol uzmanı olarak görevlendirildiği anlaşılmaktadır. Yaklaşık 2 yıldır kadrosu 4 olmasına rağmen 3 teknisyen ile hizmetin sunumuna devam edilen lisede hali hazırda oluşan hizmet ihtiyacının ve bu ihtiyacın karşılanması gerekliliğinin somut ve nesnel gerekçelerle tam olarak ortaya konulamadığı, dolayısıyla davacının ihtiyaca binaen diğer liseye 6 ay süreyle geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuki uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Öte yandan dava konusu işlemin hukuka aykırı tespit edilmesine rağmen uygulamanın sürdürülmesi tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine davanın hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaşatacak, davacı yönünden telafisi güç zarara neden olacaktır. Açıklanan nedenlerle, davacının itirazının kabulüne İdare Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına, teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına oy birliği le karar verilmiştir."
İhlas Haber Ajansı
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