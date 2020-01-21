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CHP'li Antmen, CMK'deki görev ücretlerinin iyileştirilmesi için teklif verdi

CHP'li Antmen, CMK'deki görev ücretlerinin iyileştirilmesi için teklif verdi
 21 Ocak 2020 10:38
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CHP'li Antmen, CMK'deki görev ücretlerinin iyileştirilmesi için teklif verdi

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının istemi üzerine görev alan müdafi ve vekil ücretlerinin iyileştirilmesi için kanun teklifi hazırladı.

Antmen'in, CMK'de değişiklik yapan kanun teklifi, CMK ücretlerinin avukatlık asgari ücreti seviyesine getirilmesini öngörüyor.

Teklife göre, CMK gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının istemi üzerine baro tarafından görevlendirilen müdafi ve vekile; Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla yer alan ödenekten, yürürlükteki avukatlık asgari ücret tarifesindeki ilgili miktarlar kadar ödeme yapılacak. Bu ücret, yargılama giderlerinden sayılacak.

Teklifin gerekçesinde, yargılamanın temel aktörleri ve savunmanın temsilcileri avukatların, demokrasinin ve hukuk devletinin olmazsa olmazları olduğu belirtildi.

Adalet ve hukuk yaşamı alanında zorluklar içerisinde çok önemli görevler yürüten avukatların, birçok memur ve işçiden çok daha düşük kazanç elde etttiğinin ifade edildiği gerekçede, "Hem kutsal savunma hakkı hem de yasal süreçlerin tamamında adeta bel kemiği olan avukatların iş yükü ve içinde bulundukları ekonomik koşullar düşünüldüğünde ivedi olarak yaşadıkları hak mahrumiyetlerinin düzeltilmesi gerektiği anlaşılacaktır." denildi.

Başta ekonomik ve sosyal güvenlik hakları olmak üzere birçok hak mahrumiyeti yaşayan avukatların en önemli hak kayıplarından birinin de Ceza Muhakemeleri Kanunu gereğince aldıkları görevlerden sonra ekonomik olarak yetersiz ödemeler yapılması olduğu savunuldu.

Gerekçede, "CMK ücretleri avukatlık asgari ücret seviyesine çekilerek; CMK görevleri angarya olmaktan çıkarılmalıdır. Çalışma barışıyla hakkaniyete aykırı olan bu durumun önüne geçilerek gerekli değişikliğin ivedi şekilde yapılarak, CMK görevlerinin ödeneği asgari ücret seviyesine çıkarılarak; birer adalet çalışanı, neferi olan kamu avukatlarının yaşadığı adaletsizliğin önüne geçmek siyasal bir görevdir." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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