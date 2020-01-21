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Şehit Emniyet Müdürü'nün cinayet sanığının cezai ehliyeti tam

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında silahla şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı yaralayan sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi.
 21 Ocak 2020 10:43
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Şehit Emniyet Müdürü'nün cinayet sanığının cezai ehliyeti tam

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında silahla şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı yaralayan sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi.

Katil zanlısı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu hakkında Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Gözlem İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapor, Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kuruluna sunuldu.

Kurul tarafından yapılan kontrolde, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verildi.

Sanık hakkında hazırlanan raporda şu bilgiler yer alıyor:

"İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun 6 Ocak 2020 giriş ve 10 Ocak 2020 çıkış tarihleri arasında yapılan muayenesi, müşahedesi, tetkikleri ve adli dosyanın incelenmesi neticesinde kendisinde ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığı tespit edilmediği, dava dosyasının tetkikinden de suç tarihinde suçunu takip eden günlerde de herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı, bu duruma göre Sarıcaoğlu'nun 11 Aralık 2018'de 'tasarlayarak yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme, tasarlayarak yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle iki kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçuna karşı ceza sorumluluğunun tam olduğu kanaat ve mütalaamızı bildirir gözlem raporudur."

- Olay

Rize Emniyet Müdürlüğünde, 11 Aralık 2018'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuş, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal, tedavi altına alınmıştı. Yaralı yakalanan olayın zanlısı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise tutuklanmıştı.

Rize Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 21 Kasım 2019'da yapılan duruşmasında, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hakim karşısına çıkan sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, ifadesi sırasında, akıl sağlığının bozuk olduğunu beyan etmiş, bunun üzerine avukatı akıl sağlığı raporu talebinde bulunmuş, mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının tespitine karar vermişti.
Anadolu Ajansı
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