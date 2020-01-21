Sendikalar 'şehit' ve 'gazi' ifadeleri için bakanlıktan izin isteyecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen günlerde bazı kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Dernekler Kanunu'nun 28'inci maddesinde değişikliğe gidildiği hatırlatıldı.

Değişiklikle dernek adlarında "şehit" ve "gazi" kelimelerinin de tıpkı "Türk", "Türkiye", "milli", "cumhuriyet", "Atatürk" ve "Mustafa Kemal" kelimelerinde olduğu gibi İçişleri Bakanlığının izniyle kullanılabileceğinin hüküm altına alındığı anımsatılan açıklamada, değişiklik üzerine İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine genelge gönderdiği bildirildi.

Genelgede, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu hükümlerinin uygulandığı belirtildi.

Derneklerde olduğu gibi sendikaların da isimlerinde söz konusu kelimeleri kullanmak istemeleri halinde İçişleri Bakanlığından izin almaları gerektiği vurgulandı.

Genelgede, bu kelimeleri izinsiz kullanan sendikaların uyarılması, uyarılmalarına rağmen kanuna aykırı hareket eden sendika ve sendika yöneticileri hakkında adli ve idari işlem yapılması istendi.