KPSS 2020/3 tercih sonuçları açıklandı
|21 Ocak 2020 10:54
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 57 adet Büro Personeli ve 68 adet Tekniker unvanında olmak üzere toplam 125 (yüzyirmibeş) adet sözleşmeli personel alındı.
KPSS-2020/3: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
08-15 Ocak 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 21 Ocak 2020 tarihinde saat 10.50'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2020/3 Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2020/3 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2020/3 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (ÖN LİSANS)
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