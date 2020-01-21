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KPSS 2020/3 tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM, KPSS 2020/3 tercih sonuçlarını açıkladı
 21 Ocak 2020 10:54
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KPSS 2020/3 tercih sonuçları açıklandı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 57 adet Büro Personeli ve 68 adet Tekniker unvanında olmak üzere toplam 125 (yüzyirmibeş) adet sözleşmeli personel alındı.

KPSS-2020/3: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

08-15 Ocak 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 21 Ocak 2020 tarihinde saat 10.50'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KPSS-2020/3 Yerleştirme Sonuçları

KPSS-2020/3 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

KPSS-2020/3 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (ÖN LİSANS)

Memurlar.Net
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