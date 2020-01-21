Gram altın 298 lira seviyelerinde
|21 Ocak 2020 10:57
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Altının gram fiyatı, yüzde 0,2 yükselişle 297,7 lira seviyesinde işlem görüyor.
Gram altın, dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 297 liradan tamamladı.
Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 297,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 490 lira, Cumhuriyet altını da 2.000 liradan satılıyor.
Küresel piyasalar, Çin'de şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) benzeri virüsten etkilenen insan sayısındaki hızlı artışın neden olduğu tedirginlikle negatif bir seyir izliyor.
Analistler, küresel piyasalarda oluşan tedirginliğin ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin gözlemlendiğini söyledi.
Altının ons fiyatı sabah saatlerinde yaklaşık iki haftanın en yükseği seviyesi olan 1.569 doları gördükten sonra, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.562,4 dolardan işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.540 doların destek, 1.570 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 290-298 lira bandının izlenmesi gerektiğini söyledi.
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