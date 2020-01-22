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Güvenlik soruşturması yeniden getirilmemeli!

Anayasa Mahkemesi kararından sonra hükümetin güvenlik soruşturmalarında ne yapacağı merak ediliyor. Ancak, kamuya personel alımlarında, 3 yıl boyunca uygulanan güvenlik soruşturması uygulaması büyük mağduriyetler yaratmış olup, yaşanan bu tecrübe, güvenlik soruşturmalarında 2016 yılından önceki düzenlemelerin daha yararlı olacağını göstermektedir.
 22 Ocak 2020 11:00
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Güvenlik soruşturması yeniden getirilmemeli!

Bilindiği üzere, 2016 yılındaki FETÖ darbesi sonrasında, aşçıdan mühendise, ebeden kütüphaneciye, öğretmenden sözleşmeli personel alımına kadar tüm personel alımlarına güvenlik soruşturması yaptırılması zorunluluğu getirildi.

Ancak, 3 yıllık uygulamada çok sayıda mağduriyet ortaya çıktı. İşe girecek adaylar, akrabalarındaki kayıtlarından dolayı, yani babaları, kardeşleri, amcaları, teyzeleri, kuzenlerinden dolayı kamuya girmedi. Bazı olaylarda, kişi hakkında Savcılıkça takipsizlik kararı verilmiş olmasına rağmen, sorunlar yaşandı.

Kamu kurumu yetkilileri, gelen istihbarat bilgi notlarını değerlendirebilecek yeterlilikte bir bilgi birikimine sahip olmadıkları için onulmaz yaralar açıldı.

Yanlış ve sorunlu uygulamalardan dolayı binlerce dava açıldı, binlerce aday da Devletine küstü.

Geriye doğru 3 yıllık süreç analiz edildiğinde, 4045 sayılı Kanununda yer alan ve 2016 yılından önce uygulanan sistemin daha uygun olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, gizililik dereceli birimler ile askeri ve emniyet birimleri haricinde, kamuya girişte adaylara güvenlik soruşturması yaptırılmamalıdır. 2016 yılından önce uygulanmış olan bu sisteme geri dönülmelidir.

657 sayılı Kanunun 48. maddesinde zaten "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suç" işleyenlerin memur olmayacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. Dolaysıyla, kamuya girecek aday, 657 sayılı Kanunun 48/A-5 alt bendinde yer bir cezayı almamış ise, memur olabilmeli bunun dışında ayrıca bir güvenlik soruşturması yapılmamalıdır.

Ülkemizin yavaş yavaş da olsa emniyet ve güvenlik eksenli bir yapıdan özgürlükçü bir kamu yönetimi düzenine geçişte fayda bulunmaktadır.
Memurlar.Net - Özel

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