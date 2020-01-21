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112'yi meşgul eden kişiye para cezası

112 Acil Çağrı Hattı'nı arayarak gereksiz yere meşgul eden kişiye 309 lira para cezası uygulandı.
 21 Ocak 2020 11:02
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112'yi meşgul eden kişiye para cezası

112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, 8 Haziran 2019'da cep telefonundan 112 Acil Çağrı Hattı'nı arayarak sürekli meşgul eden ve ambulansın gereksiz kullanımına sebep olan kişi ile ilgili kimlik tespiti yapılması için mahkemeye başvurdu.

Telefon hattını sürekli meşgul eden kişinin kentte yaşayan N.A. olduğu belirlendi.

Mahkemenin kimlik tespitini yapmasının ardından Eskişehir Valiliği 5236 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 42/A Madde gereği N.A'ya 309 lira idari para cezası uyguladı ve ceza kişiye adresinde tebliğ edildi. Suç teşkil eden bu fiilin tekrarı halinde cezaların katlanarak artacağı belirtildi.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, yaptığı açıklamada, "112 Acil Çağrı Hattı'nın gereksiz meşgul edilmesinin en önemli problemleri arasında yer aldığını belirtti.

Pala, "Eskişehir'de Vali Özdemir Çakacak himayesinde başlattığımız "Bir Nefes Kadar Acil mi?" kampanyamız sayesinde gereksiz çağrıda 2018 yılına göre 2019 yılında yüzde 10 oranında bir iyileşme sağladık." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı
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