1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında sona gelindi

Örgüt adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamlarını usulsüz dinledikleri iddiasıyla 210 sanığın yargılandığı "VIP dinleme" davasında yarın karar çıkması bekleniyor
 21 Ocak 2020 11:03
Yazdır
FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında sona gelindi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Yurt Atayün'ün de bulunduğu 210 sanığın yargılandığı "VIP dinleme" davasında sona gelindi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde yarın görülecek duruşmada, mahkemenin hükmünü açıklaması bekleniyor.

Davanın 5 Aralık 2019'da görülen duruşmasında, esasa ilişkin savunmasını tamamlayan sanıklardan son sözleri alındı.

Sanıklardan eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, terör örgütü üyesi olmadığını belirterek mahkemeden adil bir karar verilmesini istedi.

Başka bir suçtan tutuklu olan eski emniyet müdürlerinden Yurt Atayün, müfettiş raporlarına dayanarak hakkında dava açıldığını, "örgüt üyeliği" suçundan davanın reddine karar verilmesi gerektiğini belirtti.

Tutuksuz sanıklardan Murat Ahmetoğlu, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ve FETÖ üyesi olmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde benzer suçlamalarla yargılanarak ceza aldığını, bu nedenle hakkındaki davanın reddedilmesini istedi. Herhangi bir suç işlemediğini savunan Altıparmak, "Ben terörist değilim." diyerek beraatını istedi.

Sanıklardan eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Selahaddin Dinçer, ByLock kullandığı iddiasını kabul etmediğini ve usulsüz dinlemede bir rolünün bulunmadığını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Daha önce, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcılığı ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulunan Sadettin Akgüç, usulsüz dinlemelerin yapıldığı belirtilen şubelerde görev almadığını, suçsuz olduğunu beyan ederek beraatını istedi.

Benzer suçlamalarla 3 ayrı davada yargılandığını belirten eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı, ByLock kullandığı iddiasını ve dosya kapsamındaki bütün suçlamaları reddettiğini belirtti. Kırcılı, herhangi bir suç işlemediğini ve yapıldığı iddia edilen usulsüz dinlemelerde rolünün bulunmadığını söyledi.

Eski Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hami Güney, "Ben hayatım boyunca terörle mücadele ettim. Hiçbir terör örgütüyle irtibatım olmadı, olamaz. Tüm suçlardan beraatimi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

- Davanın geçmişi

Aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire başkanları Akyürek ve Altıparmak, eski emniyet müdürleri Yılmazer ile Atayün'ün de yer aldığı çoğunluğu polis olan sanıklar, Anayasa Mahkemesi üyelerinin yakınları, hakim, gazeteci, iş adamı, siyasetçi, emniyet müdürü ve insansız hava aracı projesinde yer alanların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi usulsüz dinlemekle suçlanıyor.

Sanıkların, "silahlı terör örgütüne üyelik", "resmi belgede sahtecilik", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verilerin kaydedilmesi" ve "iftira" gibi suçlardan cezalandırılmaları talep edildi.

Ankara'nın yanı sıra başka illerde açılan kimi davaların da birleştirilmesiyle dosyadaki sanık sayısı 210'a yükseldi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 141'inci gününde
21 Ocak 2020 12:37		 Dava bitmeden darbecilerin toplantı görüntüleri ortaya çıktı
21 Ocak 2020 11:53
Ankara'da DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonlarda 3 zanlı yakalandı
21 Ocak 2020 11:47		 Hücre evlerini finanse eden 15 FETÖ şüphelisine gözaltı
21 Ocak 2020 11:10
FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
21 Ocak 2020 10:31		 MEB'de 11'i görevde, 16 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı
21 Ocak 2020 10:03
Balıkesir'de adliye yapılanmasından 10 gözaltı kararı
21 Ocak 2020 09:26		 Mersin'de ekmek arasına gizlenmiş 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
21 Ocak 2020 09:24
İzmir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 21 gözaltı
21 Ocak 2020 09:22		 İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'den 25 şüpheliye gözaltı
21 Ocak 2020 08:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:59 - Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı12:56 - Siirt ekipler, yolu kardan kapalı köydeki hamile kadın için seferber oldu12:49 - Karnı ağrıdığı için doktora gitti, iç organlarının ters olduğunu öğrendi12:44 - Çeyrek altın ne kadar?12:43 - YSK'nın Yargıtay kontenjanından seçilen üyesi belli oldu12:37 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 141'inci gününde12:36 - Ameliyattan 4 hafta önce sigarayı bırakmak komplikasyonu azaltıyor12:30 - Yusuf Bekmezci, FETÖ elebaşının kuryeliğini yapmış12:29 - Ankara Büyükşehir Belediyesinden taksicilere anket12:28 - Tokat'ta tarihi eser operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı
12:11 - Gün ortası döviz fiyatları12:01 - EKYS'ye nasıl hazırlanılır?12:00 - YSK, oy zarflarını kaldırabilir11:53 - Dava bitmeden darbecilerin toplantı görüntüleri ortaya çıktı11:50 - 'Kira ve fatura sonrası emekliye sadece ekmek parası kalıyor'11:48 - Kamyonun altında kalan 5 yaşındaki Yaren'in ölümüne 69 bin lira11:47 - Ankara'da DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonlarda 3 zanlı yakalandı11:42 - Sağlık Bakanlığı'nın, başasistanlık sınavı için 1,5 yıl sonra verdiği cevap
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Üç sebzede yasak zehir tespit edildi
Güvenlik Soruşturmasında Erdoğan'ın üzerinde durduğu öneri
KPSS 2020/3 tercih sonuçları açıklandı
MEB'de 11'i görevde, 16 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı
Müebbetlik eski korgenerale tahliye kararı
İşte darbeci İyidil'in MİT belgesi
Savunma hakkı kullandırılmadan meslekten çıkarma kararı verildi, Danıştay iptal etti
Anestesi uzmanı sıfır araç aldı, mobil uygulama sayesinde gerçeği öğrendi
AÖF sınav görevli ücretlerini 1 TL bile arttırmadı!
Libya Başbakanı Serrac'ın Türk asıllı olduğu ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
250 gram. 1
elif 4
flim seyrederken ağlamak 2
para kazanmak 5
ayrık otu 1
meteliğe kurşun atmak 1
Hesaplanmış sessizlik 1
ekran görüntüsü almak 1
Avustralyadaki yanginlar 1
Tasavvuf 2
SON İLANLAR
Manisa Yunusemre SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Kütahya Tavşanlı Gıda 24 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Geçici 4 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 5 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çankırı Kurşunlu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Çankırı Bayramören SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam