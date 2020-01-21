YÖK yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamında usul ve esasları yeniledi!

Bilindiği üzere, devlet yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca yabancı uyruklu statüde öğretim elemanı istihdamı yapılmaktadır.

Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu tarafından 15 Ocak 2020 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile kabul edilen "Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar" üniversitelere gönderilmiştir.

Söz konusu usul ve esaslarda, yabancı uyruklu öğretim elemanları;

1-Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında İstihdam,

2-Ön Lisans programlarında istihdam,

3-Lisans ve lisansüstü programlarda istihdam,

4-Ders vermekle birlikte aynı zamanda araştırma amaçlı istihdam

5-Güzel sanatlar alanında istihdam,

Olmak üzere beş farklı alanda çalıştırılabilecek.

Son olarak belirlenen şartlar, 20.01.2020 tarihinden itibaren yeni istihdam edilmek üzere teklif edilecek yabancı uyruklu öğretim elemanlarını kapsamakta olup halen yükseköğretim kurumlarında çalışmakta olan yabancı uyruklu öğretim elemanlarından göreve devamında fayda görülenlere, yukarıdaki şartları sağlamaları için sözleşmelerinin bitim tarihinden itibaren en fazla iki defa olmak üzere altışar ay ek süre verilecek. Verilen bu ek süreler sonunda şartları sağlamayanların sözleşmeleri uzatılmayacak.

İŞTE USUL VE ESASLAR