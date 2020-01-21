1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YÖK yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamında usul ve esasları yeniledi!

Yükseköğretim Kurulu, yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamının aranan şartları yeniledi!
 21 Ocak 2020 16:03
Yazdır
YÖK yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamında usul ve esasları yeniledi!

Bilindiği üzere, devlet yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca yabancı uyruklu statüde öğretim elemanı istihdamı yapılmaktadır.

Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu tarafından 15 Ocak 2020 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile kabul edilen "Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar" üniversitelere gönderilmiştir.

Söz konusu usul ve esaslarda, yabancı uyruklu öğretim elemanları;

1-Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında İstihdam,

2-Ön Lisans programlarında istihdam,

3-Lisans ve lisansüstü programlarda istihdam,

4-Ders vermekle birlikte aynı zamanda araştırma amaçlı istihdam

5-Güzel sanatlar alanında istihdam,

Olmak üzere beş farklı alanda çalıştırılabilecek.

Son olarak belirlenen şartlar, 20.01.2020 tarihinden itibaren yeni istihdam edilmek üzere teklif edilecek yabancı uyruklu öğretim elemanlarını kapsamakta olup halen yükseköğretim kurumlarında çalışmakta olan yabancı uyruklu öğretim elemanlarından göreve devamında fayda görülenlere, yukarıdaki şartları sağlamaları için sözleşmelerinin bitim tarihinden itibaren en fazla iki defa olmak üzere altışar ay ek süre verilecek. Verilen bu ek süreler sonunda şartları sağlamayanların sözleşmeleri uzatılmayacak.

İŞTE USUL VE ESASLAR
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üniversite 'onaysız nüfus cüzdanı' gerekçesiyle başarılı adayları eledi
18 Ocak 2020 15:11		 Yabancı öğretim elemanı istihdamında kalite çıtası yükseldi
18 Ocak 2020 11:44
Türk bilim insanı NASA ekibine kabul edildi
18 Ocak 2020 10:40		 Cumhuriyet tarihinin tekerlekli sandalyedeki ilk dekanı hayatını anlattı
15 Ocak 2020 14:28
YÖK'ten YKS tüyoları
15 Ocak 2020 09:42		 Mardin'de üniversite öğrencilerden biri 'Rektör Danışmanı' olacak
14 Ocak 2020 10:32
'Toplumsal olayları da ele alacak eserler üreteceğiz'
13 Ocak 2020 08:19		 'Vakıf üniversitelerinin kontenjanlarına bir alt limit getireceğiz'
11 Ocak 2020 09:50
Hacettepe, yerli ilaç, aşı ve tıbbi cihaz üretimi için kolları sıvadı
10 Ocak 2020 11:23		 Satrançta akademik çalışmalar
10 Ocak 2020 11:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:33 - İstanbul'da 7 ton metil alkol ele geçirildi16:31 - Şentop'tan 'FETÖ'nün siyasi ayağı' açıklaması16:28 - Muğla'da cezaevinde suların akmadığı iddiası yalanlandı16:27 - İmamoğlu'ndan taksi plakası açıklaması16:25 - FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame16:23 - İşte dünyanın en değerli 5 teknoloji şirketi16:23 - Akşener: Seçime Tayyip Bey karar verecek16:20 - İGDAŞ'tan doğalgaz faturasına taksit16:18 - ByLock kullanıcısı eski Yargıtay hakimine 7 yıl 6 hapis cezası16:17 - 'Hasan Mezarcı öldü, Allah rahmet eylesin'
16:16 - Şanlıurfa'da ölü çizgili sırtlan bulundu16:03 - YÖK yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamında usul ve esasları yeniledi!15:26 - Kaza geçiren kişinin paraları havaya saçıldı15:23 - Çin'deki 'gizemli hastalık' için İstanbul'daki hava yolu şirketleri uyarıldı15:19 - TBMM Genel Kurulu toplanamadı15:16 - Facebook 1000 kişiyi işe alacak... İşte şartları15:14 - 'Gebelikte ideal kilo almak önemli'15:12 - Sobadan sızan gazdan zehirlenen imam hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Üç sebzede yasak zehir tespit edildi
Güvenlik Soruşturmasında Erdoğan'ın üzerinde durduğu öneri
KPSS 2020/3 tercih sonuçları açıklandı
MEB'de 11'i görevde, 16 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı
Müebbetlik eski korgenerale tahliye kararı
İnfaz düzenlemesinin taslak metni ortaya çıktı
İşte darbeci İyidil'in MİT belgesi
YSK, oy zarflarını kaldırabilir
Anestesi uzmanı sıfır araç aldı, mobil uygulama sayesinde gerçeği öğrendi
Savunma hakkı kullandırılmadan meslekten çıkarma kararı verildi, Danıştay iptal etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zorba 2
otomatik vites 9
lanet 3
tesettüre uyma mecburiyetini kaldırıyorum 1
aşk 1
18.01.2020 gaziantep fk vs fenerbahçe maçı 1
ulaşgkc 1
kiracı 2
Bizim geleneğimizde dini gruplar devlete yaklaştırılmaz 1
ressam bob ross 2
SON İLANLAR
Manisa Yunusemre SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Kütahya Tavşanlı Gıda 24 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Geçici 4 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 5 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çankırı Kurşunlu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Çankırı Bayramören SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam