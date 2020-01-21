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Kayseri'de bidona başı sıkışan köpeği jandarma kurtardı

Kayseri'de jandarma ekipleri, plastik bidona başı sıkışan köpeği kurtardı
 21 Ocak 2020 11:07
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Kayseri'de bidona başı sıkışan köpeği jandarma kurtardı

Kayseri'de jandarma ekipleri, plastik bidona başı sıkışan köpeği kurtardı.

Akkışla ilçesinde önleyici kolluk devriye faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, Ganişeyh Mahallesi'nde yol kenarında plastik bidona başı sıkışan köpek gördü. Ekip görevli astsubay çavuş, köpeğin başındaki bidonu çıkardı.

Köpeğin kurtarılma anı cep telefonuyla kaydedildi.


Bidona başı sıkışan köpeği jandarma kurtardı
Anadolu Ajansı
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