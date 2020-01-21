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Yargıtay, dedikodu çıkararak başka işçiye sataşmayı haklı fesih saydı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, amiri hakkında dedikodu çıkararak sataşmada bulunan işçinin iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine yönelik mahkeme kararını onadı
 21 Ocak 2020 11:08
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Yargıtay, dedikodu çıkararak başka işçiye sataşmayı haklı fesih saydı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hakkında "bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığı"na yönelik dedikodu çıkaran amirine "Şimdi herkesin dilindesin" şeklinde mesaj atan işçinin, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti.

İstanbul'da bir fabrikada çalışan işçi, amiri konumundaki işletme müdürünün aynı iş yerinde çalışan bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığına yönelik söylemlerde bulundu. Olayın duyulmasından sonra işçi, işletme müdürüne "Şimdi herkesin dilindesin" şeklinde mesaj attı.

Yaşananların ardından fabrika yönetimi, işçiyi işten çıkarttı.

İş akdinin haksız nedenle feshedildiğini öne süren işçi, işe iade istemiyle dava açtı. İstanbul Anadolu 13. İş Mahkemesi ise davayı reddetti.

Mahkeme, davacının amiri hakkında dedikodu çıkararak amirine sataştığı, davranışın ahlak ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmadığı sonucuna ulaşarak iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti.

İşçinin, istinaf kanun yoluna başvurmasının ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

Daire, 4857 sayılı İş Kanunun 25/2-d maddesindeki hükümle işçinin, işverene, onun ailesinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması halinde işverene iş sözleşmesini haklı nedenle sonlandırma imkanı tanıdığına işaret etti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesinin kararında, davacının amiri konumundaki başka işçi hakkında dedikodu yaptığı, eylemin sataşma niteliğinde olduğu, iş sözleşmesinin haklı nedenle sona erdirildiği belirtildi.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise işçinin eyleminin sataşma olduğuna, iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine hükmederek kararı onadı.
Anadolu Ajansı
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