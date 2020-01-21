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Kavgaya müdahalede bulunan polisi şehit eden sanığa müebbet istendi

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis Ekrem Kurtoğlu'nun şehit olmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Muhammet Öztürk hakkında, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle olası kastla öldürme" ve "silahla kasten yaralama" suçundan müebbet ve 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi
 21 Ocak 2020 11:18
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Kavgaya müdahalede bulunan polisi şehit eden sanığa müebbet istendi

- Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis Ekrem Kurtoğlu'nun şehit olmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Muhammet Öztürk hakkında müebbet ve 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Şahinbey ilçesi Kolejtepe Kavşağı'nda, 5 Haziran 2019'da polis Ekrem Kurtoğlu'nun kavga edenlere müdahalede bulunduğu sırada tabancayla vurularak şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanık Muhammet Öztürk hakkında "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle olası kastla öldürme" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından müebbet ve 2 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası ile tutuksuz sanık K.Ö, hakkında "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Otomobil sürücüsü K.Ö'nün Kolejtepe Kavşağı'nda motosiklet sürücüsü Muhammet Öztürk'ün önünü kestiği ve yol verme nedeniyle kavga etmeye başladıkları hatırlatılan iddianamede, K.Ö'nün üzerindeki tabancayı Öztürk'ün ayağına doğrulttuğu belirtildi.

Bu sırada başka bir olayda gözaltına aldığı C.K'yi ekip otosuyla emniyete götüren polis Kurtoğlu'nun, kavşaktan geçerken kişilerin kavga ettiğini görünce müdahale etmek için durduğu ifade edilen iddianamede, polis Kurtoğlu'nu gören K.Ö'nün silahı tekrar beline koyduğu ancak bu sırada Öztürk'ün K.Ö'nün belindeki silahı alarak kabzasıyla K.Ö'ye vurduğu, ardından hedef gözetmeksizin bir kez ateş ettiği ve merminin olay yerine yaklaşmakta olan polis Kurtoğlu'na isabet ettiği kaydedildi.

Polis Kurtoğlu'nun yaralandığını gören K.Ö'nün ve yanında bulunan H.A'nın otomobille kaçarak uzaklaştıkları aktarılan iddianamede, Öztürk'ün ise elindeki silahı kaldırıma bırakarak yanında bulunan kardeşi V.Ö. ile bekledikleri bilgisi paylaşıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen Muhammed Öztürk, K.Ö. ile yol vermediği için tartıştıklarını, K.Ö'nün belindeki silahla kendisini tehdit ettiğini, polisi görünce tekrar beline koyduğunu, ardından kendisinin silahı alarak kabzasıyla K.Ö'ye vurduğunu, bu sırada silahın ateş aldığını, polis memuruna isabet ettiğini ancak kimseyi öldürme niyeti olmadığını savundu.

İddianamede şu ifadelere yer verildi:

"Öztürk'ün K.Ö'nün belindeki tabancayı alarak namluya mermi sürdüğü ve önce tabancanın kabzasıyla K.Ö'ye vurduğu ve daha sonra polisin yaklaştığını görmesine rağmen hedef gözetmeksizin bir kez ateş ettiği, polisin ölümüne neden olduğu, bu suretle Muhammet Öztürk'ün Kurtoğlu'na karşı 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle olası kastla öldürme' suçunu ve K.Ö'ye karşı da 'silahla kasten yaralama' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

İddianamede ayrıca K.Ö'nün Muhammet Öztürk'ü tehdit ettiği gerekçesiyle "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Merkez Şahinbey ilçesi Kolejtepe Mahallesi'nde 5 Haziran 2019'da iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgaya müdahale ederken tabancayla karnından ağır yaralanan polis memuru Ekrem Kurtoğlu, tedavi gördüğü Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olmuştu. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
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