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'Bugün hala Atatürk'ü doğru anlayamamanın sancısını çekiyoruz'

Nazilli Belediyesi Ocak ayı Kültür Sanat Günleri'nin konuğu olarak ilçeye gelen 26. Dönem Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' isim konferansıyla ayakta alkışlandı.
 21 Ocak 2020 11:19
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'Bugün hala Atatürk'ü doğru anlayamamanın sancısını çekiyoruz'

Gazeteci Yazar Gülşah Elikbank'ın sunumuyla gerçekleştirilen Nazilli Belediyesi Kültür Sanat Günleri'nin bu ayki konuğu 26. Dönem Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ oldu.

Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve eşi Aslı Özcan, Baro Temsilcisi Emel Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, siyasi parti, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Aziz milletimizin bütünlüğü, memleketimizin dirliği için hayatlarını ortaya koymuş çok değerli Paşamız İlker Başbuğ'u Nazillimizde ağırlamaktan büyük kıvanç duyuyoruz. Yine Nazillimizin 100 yıl önce işgalden kurtuluşu için Demirci Mehmet Efe'nin de karargah olarak kullandığı Anayurt Oteli'ni, yine ekonomik kurtuluş için Atatürk'ün Nazillimize hediye etmiş olduğu Sümerbank Basma Fabrikası'nı birlikte ziyaret ettik. O günlerin değerlendirmesini tekrar hep birlikte yaptık. İnşallah bu günler, yarınlardaki kalkınmamızın, gelişmemizin ilk temel adımlarıdır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konferansıyla izleyicilerden büyük alkış alan İlker Başbuğ, "Yurtta sulh cihanda sulh ilkesi kendi kabuğuna çekilmek demek değildir. Bunu pasif bir hareket tarzı olarak görenleri ben de cahil kimseler olarak görüyorum. Bunları söyleyen kişiler Cumhuriyet'in ilanından sonra içeride ve dışarıda gerçekleştirilen politika ve stratejileri doğru olarak göremeyen cahillerdir" ifadelerini kullandı.

Türkiye sorunlarının çözümü noktasında Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının örnek alınması gerektiğini söyleyen Başbuğ; "Bugün hala Mustafa Kemal Atatürk'ü doğru anlayamamanın sancısını çekiyoruz" dedi.

Konferans boyunca konuşmacılara sorular yönelterek büyük bir dikkatle yanıtlarını dinleyen Emekli Orgeneral Başbuğ; "Yurtta sulh cihanda sulh ilkesinin temelinde barış ve huzuru istemek ve bu ortamı oluşturmak var. Hem kendi ülkemizde hem de komşu ülkelerle barışı ve huzuru korumak zorundayız" sözlerini kaydetti.

Konferans sonunda Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlker Başbuğ'a teşekkür plaketi ve hediye takdiminde bulundu. Başbuğ, program sonunda Nazilli Belediyesi tarafından katılımcılara dağıtılan "Osmanlı'dan Cumhuriyet Güç Odaklarının Mücadelesi" ve "Türkiye Cumhuriyeti'nde Güç Odaklarının Mücadelesi" kitaplarını imzaladı.
İhlas Haber Ajansı
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