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Küçükbaş hayvancılığa milli ve yerli teknolojik destek

Küçükbaş hayvancılığa milli ve yerli teknolojik destek
 21 Ocak 2020 11:23
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Küçükbaş hayvancılığa milli ve yerli teknolojik destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, inovasyon odaklı geliştirdikleri 'Gezen Hibrit Sağım Sistemi'yle küçükbaş hayvanlarda sağım hijyenini sağlayarak çiğ süt kalitesini artıracaklarını ve işletme maliyetlerini düşüreceklerini söyledi.

Bakan Pakdemirli, Bakanlığa bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından kamu özel sektör proje destekleri kapsamında Ar-Ge'si tamamlanan ve aynı anda 12 ve 24 hayvanın sağımının yapılabildiği iki farklı "Gezen Hibrit Sağım Sistemi" prototipi oluşturduklarını açıkladı.

Türkiye'de ilk defa inovasyon odaklı böyle bir ürünün yapıldığını ifade eden Pakdemirli, Gezen Hibrit Sağım Sisteminde el değmeden sağım yapıldığından dolayı küçükbaş hayvanlarda sağım hijyenini sağlayarak çiğ süt kalitesini iyileştirmek ve işletme maliyetlerini düşürmek amacıyla tasarlanıp imal edildiğini dile getirdi.

Geliştirilen sağım sistemi ile makinenin otomatik olarak kendi kendini temizleyebildiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Soğutma tankı bulunduğu için sağılan süt bozulmadan uzun süre saklanabilecek. Böylece sütte soğuk zincir bozulmadan vatandaşlarımıza sağlıklı bir şekilde ürün ulaşmış olacak" dedi.

Sistemin elektrik olmayan yerlerde de kullanılabildiğini belirten Pakdemirli "Sistemde yer alan fotovoltaik paneller sayesinde işletme giderlerinin çok önemli bir kısmını oluşturan enerji gideri de azaltılmış olacak. Traktörler ile istenilen yere götürülebilen bu makineden birden fazla üretici ve elektrik olmayan yaylalardaki vatandaşlarımız da faydalanabilecek" diye konuştu.

Geliştirilen sistemin tamamen yerli ve milli olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, "Ayrıca bu sistemde sağım tekniğiyle hayvanın meme sağlığı korunacak. Dolayısıyla sistemle birlikte küçükbaş hayvanlarda sağım işi hem kolaylaşacak hem de elde edilen sütün kalitesi artacak, işletme maliyetleri önemli oranda düşürülecek. Diğer taraftan yıllardır uygulanmaya çalışılan ortak makine ekipman kullanımına yönelik örnek bir projeyi de hayata geçirmiş olacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Pakdemirli, sistemin koyun yetiştiriciliğinin ekonomiye katkısının artırılmasında çok büyük bir alternatif olduğunu belirterek, "Sistemin prototiplerinin saha denemeleri yapılıyor. Makinenin seri üretime geçilmesiyle alakalı çalışmalar ise devam ediyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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