Arda Turan transferinde sıcak gelişme! İşte açıklanacağı tarih

Galatasray'da Arda Turan'ın transferi için sıcak gelişme yaşanıyor.

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Denizlispor maçı sonrası sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü "Arda ikinci bir şansı hak ediyor. Ancak taraftarından camiasına kadar herkesin ortak kararı olmalı" sözlerinin ardından dün de Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan bir açıklama yayınlayarak Arda Turan'ın geri dönüşüne yeşil ışık yaktı.

"Bu transferde Fatih Terim ve yönetimimizin ortak kararı esastır" diyen ultrAslan, "Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, altyapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir" ifadesini kullandı.

Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Arda Turan, UltrAslan'ın paylaşımına sosyal medya hesabından "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın" diye cevap yazarak geri dönüşünün fitilini ateşledi.

ARDA TURAN TRANSFERİNİN BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Galatasaray'da yönetim ile teknik direktör Fatih Terim'in bugün bir araya gelerek Arda'nın transferini görüşmesi bekleniyor. Görüşme sonrası Arda Turan transferinin bugün açıklanması bekleniyor. Turan, 9 yıl sonra yuvaya dönmüş olacak.