1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Arda Turan transferinde sıcak gelişme! İşte açıklanacağı tarih

Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından taraftar grubu UltrAslan'ın da dönüşüne yeşil ışık yaktığı Arda Turan transferinde sıcak gelişme yaşanıyor. Transferin açıklanacağı tarih belli oldu.
 21 Ocak 2020 11:24
Yazdır
Arda Turan transferinde sıcak gelişme! İşte açıklanacağı tarih

Galatasray'da Arda Turan'ın transferi için sıcak gelişme yaşanıyor.

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Denizlispor maçı sonrası sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü "Arda ikinci bir şansı hak ediyor. Ancak taraftarından camiasına kadar herkesin ortak kararı olmalı" sözlerinin ardından dün de Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan bir açıklama yayınlayarak Arda Turan'ın geri dönüşüne yeşil ışık yaktı.

"Bu transferde Fatih Terim ve yönetimimizin ortak kararı esastır" diyen ultrAslan, "Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, altyapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir" ifadesini kullandı.

Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Arda Turan, UltrAslan'ın paylaşımına sosyal medya hesabından "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın" diye cevap yazarak geri dönüşünün fitilini ateşledi.

ARDA TURAN TRANSFERİNİN BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Galatasaray'da yönetim ile teknik direktör Fatih Terim'in bugün bir araya gelerek Arda'nın transferini görüşmesi bekleniyor. Görüşme sonrası Arda Turan transferinin bugün açıklanması bekleniyor. Turan, 9 yıl sonra yuvaya dönmüş olacak.
Milli Gazete
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kayak merkezlerinde son durum
21 Ocak 2020 11:27		 Galatasaray ne kadar kar ettiğini açıkladı?
20 Ocak 2020 23:52
Ali Koç, Erdoğan'a söylediği sözü canlı yayında açıkladı
20 Ocak 2020 23:22		 Sivasspor, liderliğini sürdürüyor
20 Ocak 2020 22:06
Rıdvan Dilmen: Arda Turan konusu kabak tadı verdi
20 Ocak 2020 20:36		 Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi belli oldu
20 Ocak 2020 19:12
Penaltı 3 kez tekrarlandı, topu defans oyuncusu kurtardı
20 Ocak 2020 18:37		 Beşiktaş'ı yenen Sivasspor, UEFA'nın da dikkatini çekti
20 Ocak 2020 16:11
Maç sırasında sahaya inen yamaç paraşütçüsüne kırmızı kart
20 Ocak 2020 15:39		 Fatih Terim: Arda'ya kapının açılmasından yanayım
20 Ocak 2020 09:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:59 - Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı12:56 - Siirt ekipler, yolu kardan kapalı köydeki hamile kadın için seferber oldu12:49 - Karnı ağrıdığı için doktora gitti, iç organlarının ters olduğunu öğrendi12:44 - Çeyrek altın ne kadar?12:43 - YSK'nın Yargıtay kontenjanından seçilen üyesi belli oldu12:37 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 141'inci gününde12:36 - Ameliyattan 4 hafta önce sigarayı bırakmak komplikasyonu azaltıyor12:30 - Yusuf Bekmezci, FETÖ elebaşının kuryeliğini yapmış12:29 - Ankara Büyükşehir Belediyesinden taksicilere anket12:28 - Tokat'ta tarihi eser operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı
12:11 - Gün ortası döviz fiyatları12:01 - EKYS'ye nasıl hazırlanılır?12:00 - YSK, oy zarflarını kaldırabilir11:53 - Dava bitmeden darbecilerin toplantı görüntüleri ortaya çıktı11:50 - 'Kira ve fatura sonrası emekliye sadece ekmek parası kalıyor'11:48 - Kamyonun altında kalan 5 yaşındaki Yaren'in ölümüne 69 bin lira11:47 - Ankara'da DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonlarda 3 zanlı yakalandı11:42 - Sağlık Bakanlığı'nın, başasistanlık sınavı için 1,5 yıl sonra verdiği cevap
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Üç sebzede yasak zehir tespit edildi
Güvenlik Soruşturmasında Erdoğan'ın üzerinde durduğu öneri
KPSS 2020/3 tercih sonuçları açıklandı
MEB'de 11'i görevde, 16 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı
Müebbetlik eski korgenerale tahliye kararı
İşte darbeci İyidil'in MİT belgesi
Savunma hakkı kullandırılmadan meslekten çıkarma kararı verildi, Danıştay iptal etti
Anestesi uzmanı sıfır araç aldı, mobil uygulama sayesinde gerçeği öğrendi
AÖF sınav görevli ücretlerini 1 TL bile arttırmadı!
Libya Başbakanı Serrac'ın Türk asıllı olduğu ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşk 1
aronya 1
kadın kokusu 4
whatsapp grupları 1
Kıskanç kadın 4
flim seyrederken ağlamak 2
lale 1
nick'in anlamı 3
ressam bob ross 2
Like atmak 4
SON İLANLAR
Manisa Yunusemre SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Kütahya Tavşanlı Gıda 24 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Geçici 4 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 5 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çankırı Kurşunlu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Çankırı Bayramören SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam