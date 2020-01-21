Kayak merkezlerinde son durum
Kar kalınlığı en fazla 153 santimetreyle Kartepe'de, en az 8 santimetreyle Kop'ta ölçüldü
|21 Ocak 2020 11:27
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 153 santimetreyle Kartepe'de kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 153, Kartalkaya'da 150, Uludağ'da 137, Erciyes'te 99, Davraz'da 96, Yıldızdağı'nda 90, Denizli ve Nemrut'ta 85, Ilgaz'da 68, Palandöken'de 60, Ladik'te 58, Sarıkamış'ta 55, Saklıkent'te 50, Elmadağ'da 30, Ergan'da 28, Yıldıztepe'de 27, Yalnızçam'da 13, Konaklı'da 13, Kop'ta 8 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|21.01.2020
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|HKY
|-10
|-6
|Ilgaz
|ÇB
|-9
|-6
|Kartalkaya
|HKY
|-9
|-4
|Kartepe
|KY
|-5
|-4
|Nemrut Dağı
|PB
|-9
|-5
|Palandöken
|KY
|-9
|-5
|Sarıkamış
|HKY
|-13
|-3
|Uludağ
|KY
|-8
|-7
|Yıldıztepe
|ÇB
|-10
|-4
(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)
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