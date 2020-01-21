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Sağlık Bakanlığı'nın, başasistanlık sınavı için 1,5 yıl sonra verdiği cevap

Sağlık Bakanlığı, 16 Temmuz 2018 tarihinde ilan ettiği Başasistanlık sınavı için, Türk Tabipler Birliğine verdiği cevapta, "sınavın yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" dedi.
 21 Ocak 2020 11:42
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Sağlık Bakanlığı'nın, başasistanlık sınavı için 1,5 yıl sonra verdiği cevap

Hatırlanacağı üzere, Sağlık Bakanlığı 16 Temmuz 2018 tarihinde Başasistanlık sınavı için ilana çıkmıştı. Ancak aradan geçen 1,5 yıllık süreye rağmen sınav yapılamamıştı.

Türk Tabipler Birliği sınav sürecine ilişkin olarak Sağlık Bakanlığına başvurdu. Bakanlık Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden verilen cevabi yazıda "sınavın yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

İŞTE O CEVAP

Memurlar.Net
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