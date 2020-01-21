Ankara'da DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonlarda 3 zanlı yakalandı
Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarına göndermek üzere alıcı-verici elektrik devresi temin ettikleri, diğer şüphelinin ise bir dergide faaliyet gösterdiği belirlendi
|21 Ocak 2020 11:47
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Ankara'da terörle mücadele polislerince düzenlenen operasyonlarda DEAŞ mensubu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu 2 kişinin çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarına göndermek üzere alıcı-verici elektrik devresi temin ettikleri bilgisine ulaştı.
Harekete geçen TEM ekipleri, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan Ankara TEM ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında terör örgütü DEAŞ üyesi bir şüphelinin bir dergide faaliyet gösterdiğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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