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'Kira ve fatura sonrası emekliye sadece ekmek parası kalıyor'

"Kira ve faturalardan sonra emeklinin ve asgari ücretlinin elinde sadece ekmek alabilecek para kalıyor"
 21 Ocak 2020 11:50
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'Kira ve fatura sonrası emekliye sadece ekmek parası kalıyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kira ve faturalardan sonra emeklinin ve asgari ücretlinin elinde sadece ekmek alabilecek para kaldığını savundu.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 11,84 olarak açıklanması ile 2020 için memur ve emeklilere uygulanacak zam oranında enflasyon farkının yüzde 1,5 olarak hesaplandığını belirtti.

Toplu sözleşmeyle elde edilen yüzde 4 zam oranının üzerine enflasyon farkı eklendiğinde yeni yılda maaşlara yüzde 5,5 oranında zam yapıldığını, işçi, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine ise 2020 yılı için gelen zam oranının yüzde 6,5 olduğunu anımsatan Ağbaba, "Kira ve faturalardan sonra emeklinin ve asgari ücretlinin elinde sadece ekmek alabilecek para kalıyor." ifadesini kullandı.

Son bir buçuk yıldır yüksek zam oranları ve yüksek enflasyonun tüm ürün fiyatlarında fahiş artışlar meydana getirdiğini, faturaların da bu yüksek zamlardan nasibini aldığını ileri süren Ağbaba, elektrik ve doğal gaz faturalarına, kira oranlarına zam geldiğini kaydetti.

Ağbaba, "Yeni yılda en düşük memur emeklisine 134 ve en düşük işçi emeklisine ise 77 lira zam yapıldığını düşündüğümüzde, yüksek faturalar ve kira oranlarına gelen zamlar ile 2020 yılında en düşük maaşı alan memur ve işçi emeklilerin yaşamını sürdürmesi neredeyse imkansızdır. Aynı durum 2020 için belirlenen 2 bin 324 lira asgari ücret ile geçimini sağlayan çalışanlar için de geçerlidir." değerlendirmesini yaptı.

Faturalar ve ev kirası için ortalama ödenen tutar göz önüne alındığında asgari ücretlinin yaşamını sürdürebilmesi için elinde kalan tutarın 573, en düşük memur emekli maaşı ile geçimini sürdüren bir ailenin elinde kalan tutarın ise 809 lira olduğunu aktaran Ağbaba, en düşük işçi emeklisinin maaşının ise kira ve faturaları ödeyebilmesi için 496 liraya daha ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Anadolu Ajansı
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