Dava bitmeden darbecilerin toplantı görüntüleri ortaya çıktı
|21 Ocak 2020 11:53
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbecilerin görev dağılımı yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilen davanın delilleri arasına giren görüntülerde, darbe girişiminin ilk saatlerinde silahlı askerler, nizamiye binasının önünde toplanıyor.
Bu esnada askerlerden biri, karargah nöbet kulübelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı belgeyi getiriyor. Söz konusu belge üzerinden görev dağılımı yaptıkları anlaşılan askerlerden bir kısmı daha sonra nizamiye binasına geçiyor.
Toplantıya burada da devam eden darbecilerin, bir zaman sonra salondaki televizyondan darbe girişimine ilişkin gelişmeleri takip ettikleri görülüyor.
Darbecilerin, bir süre sonra dışarıdan gelen uyarı üzerine panikleyerek toplantı yaptıkları salondan kaçtıkları anlar da kayıtlarda yer aldı.
KKK DARBE GİRİŞİMİ DAVASI
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davanın 22 Kasım 2019'daki duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı, 94 sanığın "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 17 sanığın ise bu suça yardımdan 20 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etti.
Başka mahkemelerce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar eski tuğgeneral Erhan Caha, eski albaylar Mutlu Serkan Vurdem ile Yusuf Yiğit ve eski binbaşı Fikret Yağmur Yavuz ile eski yüzbaşı Gökhan Akdağ'ın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından hapisleri istendi.
Sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaları alınıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 141'inci gününde
21 Ocak 2020 12:37
|Ankara'da DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonlarda 3 zanlı yakalandı
21 Ocak 2020 11:47
|Hücre evlerini finanse eden 15 FETÖ şüphelisine gözaltı
21 Ocak 2020 11:10
|FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında sona gelindi
21 Ocak 2020 11:03
|FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
21 Ocak 2020 10:31
|MEB'de 11'i görevde, 16 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı
21 Ocak 2020 10:03
|Balıkesir'de adliye yapılanmasından 10 gözaltı kararı
21 Ocak 2020 09:26
|Mersin'de ekmek arasına gizlenmiş 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
21 Ocak 2020 09:24
|İzmir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 21 gözaltı
21 Ocak 2020 09:22
|İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'den 25 şüpheliye gözaltı
21 Ocak 2020 08:28