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EKYS'ye nasıl hazırlanılır?

15.03.2020 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak olan EKYS yani Eğitim Kurumları Yönetici Seçme Sınavı'na girecek olan tüm yönetici adayları; sınava nasıl hazırlanacağını, sınavı nasıl kazanacağını, iş hayatı ile birlikte nasıl başarılı olacağını düşünür oldu
 21 Ocak 2020 12:01
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EKYS'ye nasıl hazırlanılır?

İşte bütün ayrıntılarıyla EKYS'de başarılı olmanın püf noktaları:

Öncelikle konuları ve güncel müfredatı göz önünde bulundurduğumuzda; bir de kalan sürenin azlığını hesaba kattığımızda, hele ki iş yaşamı ile birlikte ele alındığında destek almadan kendi imkanlarınızla bu sınavı kazanmanın çok zor olduğunu biliyorsunuz.

Peki başka bir imkan yok mu? Elbette var! Yoğun ilgiyle her geçen gün daha çok adayı başarıya ulaştıran, tüm gelişmeleri yakından takip eden, uzman öğretmen kadrosu ve güncel, anlaşılır içerikleri ile TEKUZEM yani Tek Uzaktan Öğretim Merkezi'nin sınav müfredatına birebir uygun online kurs imkanı yarattığını biliyor muydunuz? Peki nasıl oluyor bu online kurs biraz ondan bahsedelim.

Öncelikle kurs denilince akıllara belirli gün ve saatlerde, belirli bir mekanda olmanız gerektiği geliyor haklısınız. Fakat Tekuzem bu sınırları ortadan kaldıran bir eğitim sistemi ile adayları kazandırıyor. Yani internete erişebildiğiniz her yerden; ister telefon, ister tablet, isterseniz bilgisayar ile derslere katılabilme avantajına sahip oluyorsunuz. Ankara'nın merkezindeki öğretmen kadrosu derslerinize giriyor ve tecrübelerini sınavda çıkma ihtimali yüksek sorular ile sizlere sunuyor. Ayrıca işten gelip derse oturup bir seferde o dersi anlamanın zor olduğunu biliyoruz. Bu sebeple Tekuzem'de verilen dersler sınırsız izlenme özelliğine sahip. Sınav tarihine kadar hesabınızdaki tüm videoları defalarca izleyebileceksiniz.

"Ama çok fazla konu var, ne zaman hangi konuyu çalışacağımı da bilemiyorum!" diyenlerdenseniz buraya DİKKAT! Tekuzem rehberlik uzmanları sınava hazırlanan tüm adaylara, öğrenmeye dayalı bazı testler yaparak bu test sonuçlarına göre kişiye özel çalışma programları hazırlamaktadır. Ne zaman ne çalışacağınız, ne zaman mola vereceğiniz, hatta günde kaç soru çözeceğinize kadar programlarınızda belirtilmektedir.

Peki "herhangi bir sorum olduğunda kime danışacağım" diye düşünüyor musunuz? Tekuzem Eğitim Uzmanları bir telefon uzağınızda olacak. Haftanın 7 günü ulaşabileceğiniz eğitim destek hattı ile her yerde, her koşulda Tekuzem desteği sizlerle olacak.

Bu eğitime nasıl mı katılacaksınız? Hemen tıklayabilir http://bit.ly/3aypM8e formu doldurabilir ya da 444 5 835'i arayıp eğitim uzmanları ile birebir iletişime geçerek tüm avantajlar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Sınav hazırlığı olan herkesin tercihi TEKUZEM'le siz de bir tıkla KAZANMAYA hazır olun.

Memurlar.Net
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