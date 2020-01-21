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İl yazı işleri müdürlüğü kadrosu için alt görevde çalışmış olma şartı getirildi

İçişleri Bakanlığı, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini 18 Ocak 2020 tarihi itibariyle değiştirdi. Yapılan değişikliğe göre, il yazı işleri müdürü olabilmek için, İlçe yazı işleri müdürü veya ilçe nüfus müdürü kadrosunda en az 2 yıl çalışmış olmak şartı getirildi.
 21 Ocak 2020 13:30
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İl yazı işleri müdürlüğü kadrosu için alt görevde çalışmış olma şartı getirildi

İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, 18 Ocak 2020 tarihi itibariyle bütünüyle değiştirildi. Önceki yönetmelikte, Genel Müdür yardımcısı, daire başkanı, İl sosyal etüt ve proje müdürü, İl dernekler müdürü, İl basın ve halkla ilişkiler müdürü kadrosuna atanabilmek için fakülte mezunu olmak ve 10 yıl hizmeti bulunmak şartı yer alıyordu.

Yeni düzenlemede, genel müdür yardımcısı ve daire başkanlığına atanma şartları yönetmelikten çıkarılmıştır.

İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, il idare kurulu müdürü, idare ve denetim müdürü ve 112 acil çağrı merkezi müdürü kadrosuna atanmak için alt düzey kadroda çalışmış olma şartı getirilmiştir. Buna göre belirtilen bu kadrolara sınavsız olarak atanabilmek için İlçe yazı işleri müdürü veya ilçe nüfus müdürü kadrosunda en az 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 10 yıl hizmet süresine sahip olmak şartı getirilmiştir.

İŞTE YÖNETMELİĞİN İLGİLİ MADDESİ

Sınavsız atanma
MADDE 8 - (1) Bu fıkrada belirtilen atanma şartlarını taşıyor olmak ve atamaya yetkili amirin uygun görmesi kaydıyla aşağıda belirtilen unvanlı kadrolara naklen atanmak mümkündür:

a) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, il idare kurulu müdürü, idare ve denetim müdürü ve 112 acil çağrı merkezi müdürü kadrolarına kurum içinden sınavsız atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) İlçe yazı işleri müdürü veya ilçe nüfus müdürü kadrosunda en az 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 10 yıl hizmet süresine sahip olmak.

b) İl sosyal etüt ve proje müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü ve il basın ve halkla ilişkiler müdürü kadrolarına kurum içinden veya kurum dışından sınavsız atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) Toplam on yıl hizmet süresine sahip olmak.

Geçiş hükümleri

MADDE 15 - ...(2) İl sosyal etüt ve proje müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü, il basın ve halkla ilişkiler müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, il yazı işleri müdürü, il nüfus ve vatandaşlık müdürü, il idare kurulu müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü ile idare ve denetim müdürü kendi aralarında yer değiştirebilirler.
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