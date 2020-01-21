Gün ortası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|21 Ocak 2020 12:11
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Çeyrek altın ne kadar?
21 Ocak 2020 12:44
|Gram altın 298 lira seviyelerinde
21 Ocak 2020 10:57
|Dolar güne yükselişle başladı
21 Ocak 2020 09:52
|Borsa günü rekorla tamamladı
20 Ocak 2020 18:18
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
20 Ocak 2020 18:04
|Hazine 18 milyar lira alacaklı
20 Ocak 2020 17:58
|Gün sonu döviz fiyatları
20 Ocak 2020 17:47
|Hazinenin borcu 1 trilyon 328,8 milyar lira
20 Ocak 2020 17:45
|Borsa günün ilk yarısında rekorlara devam etti
20 Ocak 2020 13:22
|Gram altın yeniden yükselişte
20 Ocak 2020 10:52