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Tokat'ta tarihi eser operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı
Tokat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı.
|21 Ocak 2020 12:28
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ihbar üzerine U.K. ile oğlu B.A.K'nin evlerinde arama yaptı.
Aramada 14 taş obje, 2 pirinç alem, 2 oyma ahşap obje, 1 topuz, 1 kilise ikonu, 1 gözyaşı şişesi ve 1 sikke olmak üzere tarihi değeri bulunduğu değerlendirilen 22 eser ele geçirildi.
Şüpheli baba ve oğlunun gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen eserlere el konuldu.
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