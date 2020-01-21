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Tokat'ta tarihi eser operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı

Tokat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı.
 21 Ocak 2020 12:28
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Tokat'ta tarihi eser operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ihbar üzerine U.K. ile oğlu B.A.K'nin evlerinde arama yaptı.

Aramada 14 taş obje, 2 pirinç alem, 2 oyma ahşap obje, 1 topuz, 1 kilise ikonu, 1 gözyaşı şişesi ve 1 sikke olmak üzere tarihi değeri bulunduğu değerlendirilen 22 eser ele geçirildi.

Şüpheli baba ve oğlunun gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen eserlere el konuldu.
Anadolu Ajansı
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