1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ameliyattan 4 hafta önce sigarayı bırakmak komplikasyonu azaltıyor

DSÖ'nün üniversite ve uzman hekim federasyonu ile yürüttüğü araştırmayla hastalara küçük ve acil olmayan ameliyatlar öncesi sigarayı bırakmaları için zaman tanınmasının avantajlarının kanıtlandığı bildirildi
 21 Ocak 2020 12:36
Yazdır
Ameliyattan 4 hafta önce sigarayı bırakmak komplikasyonu azaltıyor

Ameliyattan en az 4 hafta önce sigarayı bırakan hastalarda komplikasyon gelişme riskinin azaldığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Newcastle Üniversitesi, Dünya Anestezi Uzmanları Toplulukları Federasyonu ile ortaklaşa yürüttüğü araştırma, 4 hafta boyunca kesintisiz sigaradan uzak kalanların vücutlarının önemli organlarına daha iyi kan akışı sağlandığını, yapılan tetkiklerde yüzde 19'a kadar iyileşme gözlendiğini ortaya koydu.

Araştırma ayrıca, ameliyattan yaklaşık 4 hafta önce sigarayı bırakanlarda, anesteziye bağlı komplikasyon gelişme olasılığının, sigara içenlere göre azaldığını, ameliyattan 6 ay sonra da daha iyi sonuçların elde edildiğini gösterdi.

DSÖ'nün tütün kullanımıyla mücadele biriminin yöneticisi Dr. Vinayak Prasad, araştırma raporunun, hastalara küçük ve aciliyeti olmayan ameliyatlardan önce sigarayı bırakmaları için zaman tanınmasının avantajlarını kanıtlar nitelikte bulgular içerdiğini söyledi.

Bir diğer DSÖ yetkilisi Dr. Shams Syed de ameliyat sonrası oluşan komplikasyonların hem sağlık çalışanları hem de hasta için büyük bir yük olduğuna işaret etti.

Sigara tiryakilerinin, ameliyatlardan sonra kalp ve akciğer fonksiyonlarının bozulması, enfeksiyonlar ve yara iyileşmesinin gecikmesi gibi komplikasyonlar konusunda sigara içmeyenlere göre daha fazla risk altında olduğu ifade ediliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karnı ağrıdığı için doktora gitti, iç organlarının ters olduğunu öğrendi
21 Ocak 2020 12:49		 Ülkemiz bitkisel ilaç çöplüğüne döndü
21 Ocak 2020 09:16
Türk bilim insanları magnezyumun ağrıyı azalttığını kanıtladı
20 Ocak 2020 11:30		 Grip salgınıyla ilgili rahatlatan açıklama
18 Ocak 2020 23:11
Veterinerlerden 'ölü kuşlara dokunmayın' uyarısı
18 Ocak 2020 20:41		 Hidrojen enerjisi için 'altyapı' vurgusu
18 Ocak 2020 20:36
Uzmanından uyarılar: Cep telefonu kamburlaştırıyor
18 Ocak 2020 15:56		 Sağlık Bakanlığından 'özel' daire başkanlığı
18 Ocak 2020 11:21
Meclis'e beslenme önerisi: İdeal öğün 6 değil 2
18 Ocak 2020 10:15		 Alerjide büyük risk lokantalar
18 Ocak 2020 08:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:59 - Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı12:56 - Siirt ekipler, yolu kardan kapalı köydeki hamile kadın için seferber oldu12:49 - Karnı ağrıdığı için doktora gitti, iç organlarının ters olduğunu öğrendi12:44 - Çeyrek altın ne kadar?12:43 - YSK'nın Yargıtay kontenjanından seçilen üyesi belli oldu12:37 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 141'inci gününde12:36 - Ameliyattan 4 hafta önce sigarayı bırakmak komplikasyonu azaltıyor12:30 - Yusuf Bekmezci, FETÖ elebaşının kuryeliğini yapmış12:29 - Ankara Büyükşehir Belediyesinden taksicilere anket12:28 - Tokat'ta tarihi eser operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı
12:11 - Gün ortası döviz fiyatları12:01 - EKYS'ye nasıl hazırlanılır?12:00 - YSK, oy zarflarını kaldırabilir11:53 - Dava bitmeden darbecilerin toplantı görüntüleri ortaya çıktı11:50 - 'Kira ve fatura sonrası emekliye sadece ekmek parası kalıyor'11:48 - Kamyonun altında kalan 5 yaşındaki Yaren'in ölümüne 69 bin lira11:47 - Ankara'da DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonlarda 3 zanlı yakalandı11:42 - Sağlık Bakanlığı'nın, başasistanlık sınavı için 1,5 yıl sonra verdiği cevap
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Üç sebzede yasak zehir tespit edildi
Güvenlik Soruşturmasında Erdoğan'ın üzerinde durduğu öneri
KPSS 2020/3 tercih sonuçları açıklandı
MEB'de 11'i görevde, 16 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı
Müebbetlik eski korgenerale tahliye kararı
İşte darbeci İyidil'in MİT belgesi
Savunma hakkı kullandırılmadan meslekten çıkarma kararı verildi, Danıştay iptal etti
Anestesi uzmanı sıfır araç aldı, mobil uygulama sayesinde gerçeği öğrendi
AÖF sınav görevli ücretlerini 1 TL bile arttırmadı!
Libya Başbakanı Serrac'ın Türk asıllı olduğu ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Komşudan gelen tabak boş gönderilmez 3
Unutursun mihribanım 5
nick'in anlamı 3
ulaşgkc 1
Bağırarak konuşmak 1
18.01.2020 gaziantep fk vs fenerbahçe maçı 1
para kazanmak 5
kadın kokusu 4
19.01.2020 falcao'nun elle oynamasina verilmeyen penalti 3
Ceren özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi 1
SON İLANLAR
Manisa Yunusemre SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Kütahya Tavşanlı Gıda 24 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Geçici 4 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 5 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çankırı Kurşunlu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Çankırı Bayramören SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam