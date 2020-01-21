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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 296,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.974,00 lira oldu
 21 Ocak 2020 12:44
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 296,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.974,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 296,90 297,10 296,30 296,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.957,00 1.978,00 1.953,00 1.974,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 270,80 274,80 270,20 274,20
Lira(Tam) Ziynet 1.912,00 1.932,00 1.908,00 1.928,00
Yarım Ziynet 956,00 976,00 954,00 964,00
Çeyrek Ziynet 478,00 483,00 477,00 482,00
Anadolu Ajansı
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