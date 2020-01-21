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Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
|21 Ocak 2020 12:59
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Şevki Atilla'nın kullandığı 48 EG 739 plakalı otomobil, Akyol Mahallesi Kademe mevkisinde karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 35 KDV 48 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Atilla ve yönetimindeki otomobilde bulunan Emre Dinçer yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şevki Atilla, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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