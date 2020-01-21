İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün atar damarı yırtıldı
Samsun Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali K. hastaneye kaldırıldı
|21 Ocak 2020 13:09
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Samsun Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali K. hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, dün gece evinde rahatsızlanan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali K., 112 acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalesinde atar damar yırtılması teşhisi konuldu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Ameliyata alınan Katipoğlu'nun dalağa gelen atar damarın yırtılması nedeniyle dalağı alındı. Katipoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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