Donan göl üzerinde aracıyla drift yaptı
Dondurucu soğukların etkisi ile tamamen donan Çıldır Gölü vatandaşların ilgi odağı oldu. Gölün üzerinde aracıyla drift yapan sürücü görenleri şaşırttı
|21 Ocak 2020 13:16
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Dondurucu soğukların etkisi ile tamamen donan Çıldır Gölü vatandaşların ilgi odağı oldu. Gölün üzerinde aracıyla drift yapan sürücü görenleri şaşırttı.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sıcaklığın geceleri sıfırın altında 16 dereceye kadar düşmesiyle 124 kilometre kare alanıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Ardahan-Kars sınırları içerisinde yer alan Çıldır Gölü'nün yüzeyinin buz tutmasını fırsat bilen sürücü arabasıyla drift yaptı.
Soğuk hava nedeniyle buz tabakası özellikle kıyılarda 25 santimetreye kadar ulaştığı Çıldır Gölü'nde yapılan kar ve buz sürüşleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
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