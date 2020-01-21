2019 yılında kaçakçılık suçlarına dev darbe

İçişleri Bakanlığı Emniyet ve Jandarma birimlerinden kaçakçılık suçlarına 2019 darbe vurdu. Gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 306'sı planlı olmak üzere 11 bin 300 operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, gözaltına alınan 17 bin 683 şüpheliden 501'i tutuklandı. 2019 yılında kaçak içkiye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 420 bin şişe ve 795 bin litre kaçak içki ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) birimleri, kaçakçılığı meslek haline getiren çetelerin suç faaliyetlerini deşifre ederek suç gelirlerine el koymaya yönelik çalışmalarla darbe vurdu. KOM ekiplerince geçen yıl kaçakçılık suçlarıyla mücadele alanında 306'sı planlı olmak üzere 11 bin 300 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 17 bin 683 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 501'i tutuklandı.

Kaçak alkol ile dev mücadele

Kaçakçılık suçlarına karşı düzenlenen operasyonlar arasında 2 bin 86 operasyonla içki kaçakçılığı öne çıktı. Söz konusu operasyonlarda, gözaltına alınan 3 bin 283 şüpheliden 157'si tutuklandı. Bu alanda geçen yıl düzenlenen operasyon sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 55, şüpheli sayısı yüzde 57 arttı. Operasyonlarda, 420 bin şişe ve 795 bin litre kaçak içki ele geçirildi. Tütün mamulü ve makaron kaçakçılığına yönelik geçen yıl düzenlenen 5 bin 426 operasyonda, 8 bin 504 yakalanırken bunlardan 208'i tutuklandı. Operasyonlarda, 179 milyon makaron, 304 ton nargile, pipo, kıyılmış tütün, 411 bin puro, yaklaşık 9 milyon paket kaçak sigara, 8 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi. Geçen yıl bir önceki yıla göre, ele geçirilen tütün miktarında yüzde 72, puro miktarında yüzde 11, makaron miktarında yüzde 271'lik artış sağlandı.

Kaçak ilaç ve hap

KOM birimlerinin geçen yıl düzenlediği 2 bin 540 emtia operasyonunda, gözaltına alınan 3 bin 625 zanlıdan 68'i tutuklandı. Operasyonlarda, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen 102 bin cep telefonu ve 23 milyon ilaç, hap ele geçirildi. Geçen yıl bir önceki yıla göre, şüpheli sayısı yüzde 16, ele geçirilen cep telefonu miktarı yüzde 20, ilaç ve hap miktarı yüzde 324 arttı.

Akaryakıt kaçakçılığı operasyonları yüzde 68 arttı

Geçen yıl akaryakıt kaçakçılığına yönelik 553 operasyon düzenleyen KOM birimleri, 975 şüpheliyi yakaladı. Zanlılardan 37'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda, 5 milyon 588 bin 101 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonlarda 2018 yılına göre yüzde 68 artış oldu.

Kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı

Kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılarına yönelik geçen yıl 695 operasyon düzenlendi. Ekiplerce yakalanan 1296 şüpheliden 31'i tutuklanarak cezaevine konuldu. Yapılan aramalarda, 53 bin tarihi eser, 695 nesli tükenmekte olan hayvan ve bitki ele geçirildi. Geçen yıl bir önceki yıla göre operasyon sayısı yüzde 15 arttı.